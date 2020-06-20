Обязательно ли носить маску на пляже: глава Минздрава расставил точки над "і"

Защитные маски на пляжах можно не носить в том случае, если соблюдается социальная дистанция.

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Об этом на брифинге 20 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он напомнил, что расстояние между людьми, или в случае с пляжами между шезлонгами, должно составлять не менее 1,5 метра.

"Носить маску обязательно нужно в местах большого скопления людей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. На пляжах расстояние между шезлонгами также должно быть не менее 1,5 метра. В таких случаях ношение маски не является обязательным. Но социальную дистанцию нужно соблюдать обязательно", – пояснил министр.

Он добавил, что контролировать соблюдение карантинных мер должны органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

В свою очередь бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook написала, что риск заразиться коронавирусом в водоемах маловероятен.

"Маловероятно заразиться через воду в открытых водоемах, реках или в соленой воде. Впрочем, пока этот вопрос все еще исследуется, и ученые не могут предоставить неопровержимых доказательств", – отметила она.

Также, по словам Супрун, пока нет доказательств того, что можно заразиться в бассейнах, горячих ваннах, спа-салонах или на площадках для водных игр.

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах Facebook Ульяны Супрун

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах Facebook Ульяны Супрун

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах Facebook Ульяны Супрун

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случаев коронавирусной инфекции. Из них 841 был обнаружен за прошедшие сутки.