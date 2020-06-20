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Обязательно ли носить маску на пляже: глава Минздрава расставил точки над "і"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
2,3 т.
Максим Степанов рассказал, нужно ли носить маски на пляжах

Максим Степанов рассказал, нужно ли носить маски на пляжах

Защитные маски на пляжах можно не носить в том случае, если соблюдается социальная дистанция.

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Об этом на брифинге 20 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он напомнил, что расстояние между людьми, или в случае с пляжами между шезлонгами, должно составлять не менее 1,5 метра.

"Носить маску обязательно нужно в местах большого скопления людей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. На пляжах расстояние между шезлонгами также должно быть не менее 1,5 метра. В таких случаях ношение маски не является обязательным. Но социальную дистанцию нужно соблюдать обязательно", – пояснил министр.

Он добавил, что контролировать соблюдение карантинных мер должны органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

В свою очередь бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook написала, что риск заразиться коронавирусом в водоемах маловероятен.

"Маловероятно заразиться через воду в открытых водоемах, реках или в соленой воде. Впрочем, пока этот вопрос все еще исследуется, и ученые не могут предоставить неопровержимых доказательств", – отметила она.

Также, по словам Супрун, пока нет доказательств того, что можно заразиться в бассейнах, горячих ваннах, спа-салонах или на площадках для водных игр.

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах Facebook Ульяны Супрун

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах Facebook Ульяны Супрун

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах

Супрун рассказала о рисках заразиться коронавирусом в водоемах Facebook Ульяны Супрун

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случаев коронавирусной инфекции. Из них 841 был обнаружен за прошедшие сутки.

УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим СтепановУльяна Супрун
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  1. /Общество