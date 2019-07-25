Объявлена тревога: в Крыму произошла авария с самолетом

В оккупированном Крыму в Симферопольском аэропорту произошла авария с самолетом Airbus A320-232. Экипажу не удалось убрать шасси при взлете.

В аэропорту объявили тревогу и провели аварийную посадку, пишет российский "Интерфакс". На борту находились 140 человек.

"Командир сообщил о проблеме. Готовилась аварийная посадка", – рассказал источник агентства.

Самолет некоторое время кружил в воздухе над аэропортом, чтобы сжечь топливо. Посадка началась после того, как его уровень достиг допустимой нормы.

Сообщается также, что речь идет о рейсе из оккупированного Симферополя до российского Санкт-Петербурга. Самолет принадлежит авиакомпании Red Wings.

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