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Объявлена тревога: в Крыму произошла авария с самолетом

80.4т Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму в Симферопольском аэропорту произошла авария с самолетом Airbus A320-232. Экипажу не удалось убрать шасси при взлете.

В аэропорту объявили тревогу и провели аварийную посадку, пишет российский "Интерфакс". На борту находились 140 человек.

"Командир сообщил о проблеме. Готовилась аварийная посадка", – рассказал источник агентства.

Самолет некоторое время кружил в воздухе над аэропортом, чтобы сжечь топливо. Посадка началась после того, как его уровень достиг допустимой нормы.

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Сообщается также, что речь идет о рейсе из оккупированного Симферополя до российского Санкт-Петербурга. Самолет принадлежит авиакомпании Red Wings.

Объявлена тревога: в Крыму произошла авария с самолетом

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Как писал OBOZREVATEL, в июле в московском аэропорту "Шереметьево" произошло новое ЧП: 178 пассажиров рейса "Москва – Ереван" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.

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Место
Украина
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Пєчально, що не розбився
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Sladko Semen
Sladko Semen
Тревога!!! Тревога!!! Все пропало!!
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