Обвиняла в домагательствах: участница секс-скандала в киевском вузе обручилась с девушкой

Студентка киевского университета имени Тараса Шевченко Клементина Квиндт, которая в феврале 2019 года обвинила в домагательствах своего преподавателя, вышла замуж за девушку 28 июня в Германии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав фото с обручальным кольцом.

"Только что поженились. В тот день, когда начались беспорядки в Стоунволл. Счастлива", –сообщила она.

Молодожены Facebook Клементины Квиндт

Девушка подразумевала так называемое "Стоунволлское восстание", начавшееся в ночь на 28 июня 1969 года в гей-баре "Стоунволл-инн" в Нью-Йорке. Оно был спровоцировано полицейским рейдом. Поэтому, видимо, для Клементины женитьба в этот день символична.

Как известно, однополые браки в Германии разрешены с 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, доцент кафедры биологии Петр Романенко, которого Квиндт обвинила в домагательствах, якобы не единожды приходил в комнату к девушкам и рассказывал, как правильно делать куннилингус.

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