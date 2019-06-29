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Обвиняла в домагательствах: участница секс-скандала в киевском вузе обручилась с девушкой

2.3тЧитать материал на украинском

Студентка киевского университета имени Тараса Шевченко Клементина Квиндт, которая в феврале 2019 года обвинила в домагательствах своего преподавателя, вышла замуж за девушку 28 июня в Германии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав фото с обручальным кольцом.

"Только что поженились. В тот день, когда начались беспорядки в Стоунволл. Счастлива", –сообщила она.

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Молодожены

Молодожены

Facebook Клементины Квиндт

Девушка подразумевала так называемое "Стоунволлское восстание", начавшееся в ночь на 28 июня 1969 года в гей-баре "Стоунволл-инн" в Нью-Йорке. Оно был спровоцировано полицейским рейдом. Поэтому, видимо, для Клементины женитьба в этот день символична.

Как известно, однополые браки в Германии разрешены с 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, доцент кафедры биологии Петр Романенко, которого Квиндт обвинила в домагательствах, якобы не единожды приходил в комнату к девушкам и рассказывал, как правильно делать куннилингус.

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Место
УкраинаКиев
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Raider Raider
Raider Raider
А кому интересна эта информация , всем плевать что происходит с лезбухой , да пусть хоть сдохнет , вот все равно, не нагнетай ситуацию где нет ничего...
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Raider Raider
Raider Raider
Русские , тупые имбецилы , каждый раз убеждаюсь когда коменты читаю )))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Очередной когнитивный диссонанс у paгулей. Вроде как противно, а вроде как это и есть эуропэйские ценности, надо радоваться
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