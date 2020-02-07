Обвиняемый по делу Шеремета Антоненко написал из СИЗО письмо-ультиматум. Документ

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко (Riffmaster) написал письмо следователю Василию Бирко, в котором обвинил его в искажении показаний в своем ходатайстве о продлении ареста.

Письмо опубликовано на странице в Facebook Free Riff, где Антоненко изложил свои требования.

"Еще раз заявляю – все, что было мной сказано, является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня. Я не скрывал ни одно из обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить что угодно", – написал Антоненко.

Андрей Антоненко

Подозреваемый обвинил Бирко в том, что он скрывает доказательства его невиновности. Антоненко потребовал предоставить доступ его адвокатам к уголовному производству.

"Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста", – подытожил Антоненко.

Музыкант подчеркнул, что пока его требования не выполнят, он отказывается отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины.

Письмо Антоненко Facebook Free Riff

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и ветерану АТО Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил – чтобы передать в суд дело по обвинению подозреваемых в исполнении и организации убийства Шеремета, необходимо собрать дополнительные доказательства. Поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

Заместитель генерального прокурора Украины 3 февраля продолжил досудебное расследование в уголовном производстве по делу об убийстве Шеремета на срок до четырех месяцев.

Печерский районный суд города Киеве 4 февраля устроил параллельное рассмотрение в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета Дугарь и Антоненко.

5 февраля Печерский районный суд города Киева оставил его под стражей до 4 апреля.

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