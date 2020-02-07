Обвиняемый по делу Шеремета Антоненко написал из СИЗО письмо-ультиматум. Документ

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко (Riffmaster) написал письмо следователю Василию Бирко, в котором обвинил его в искажении показаний в своем ходатайстве о продлении ареста.
Письмо опубликовано на странице в Facebook Free Riff, где Антоненко изложил свои требования.
"Еще раз заявляю – все, что было мной сказано, является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня. Я не скрывал ни одно из обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить что угодно", – написал Антоненко.
Андрей Антоненко
Подозреваемый обвинил Бирко в том, что он скрывает доказательства его невиновности. Антоненко потребовал предоставить доступ его адвокатам к уголовному производству.
"Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста", – подытожил Антоненко.
Музыкант подчеркнул, что пока его требования не выполнят, он отказывается отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины.
Письмо Антоненко
Facebook Free Riff
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и ветерану АТО Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил – чтобы передать в суд дело по обвинению подозреваемых в исполнении и организации убийства Шеремета, необходимо собрать дополнительные доказательства. Поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.
Заместитель генерального прокурора Украины 3 февраля продолжил досудебное расследование в уголовном производстве по делу об убийстве Шеремета на срок до четырех месяцев.
Печерский районный суд города Киеве 4 февраля устроил параллельное рассмотрение в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета Дугарь и Антоненко.
5 февраля Печерский районный суд города Киева оставил его под стражей до 4 апреля.
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