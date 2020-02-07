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8 февраля • обновлено в 07:43
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Обвиняемый по делу Шеремета Антоненко написал из СИЗО письмо-ультиматум. Документ

7.2т
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Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко (Riffmaster) написал письмо следователю Василию Бирко, в котором обвинил его в искажении показаний в своем ходатайстве о продлении ареста.

Письмо опубликовано на странице в Facebook Free Riff, где Антоненко изложил свои требования.

"Еще раз заявляю – все, что было мной сказано, является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня. Я не скрывал ни одно из обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить что угодно", – написал Антоненко.

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

Подозреваемый обвинил Бирко в том, что он скрывает доказательства его невиновности. Антоненко потребовал предоставить доступ его адвокатам к уголовному производству.

"Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста", – подытожил Антоненко.

Музыкант подчеркнул, что пока его требования не выполнят, он отказывается отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины.

Письмо Антоненко

Письмо Антоненко

Facebook Free Riff

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и ветерану АТО Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил – чтобы передать в суд дело по обвинению подозреваемых в исполнении и организации убийства Шеремета, необходимо собрать дополнительные доказательства. Поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

  • Заместитель генерального прокурора Украины 3 февраля продолжил досудебное расследование в уголовном производстве по делу об убийстве Шеремета на срок до четырех месяцев.

  • Печерский районный суд города Киеве 4 февраля устроил параллельное рассмотрение в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета Дугарь и Антоненко.

  • 5 февраля Печерский районный суд города Киева оставил его под стражей до 4 апреля.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
То что он будет молчать ничего уже не решит для суда молчание это отказ сотрудничества а значить и нет раскаяния а значит это отягчающее обстоятельство и если они докажут вину дадут больше в итоге
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пора уже "активисту" и "патриоту" объявлять лечебную голодовку. Без этого в ранг "героя" не возведут!
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потапкин виктор
потапкин виктор
Крымчанин Юрий, У них "голодать"будет это не голодовка.За такое "героя" не дают,вот если бы он у нас при "голодовке"у Кума курицу сожрал ,то сразу герой и в ПАСЕ.
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Отпустят ,тож активист.
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Гуркович Гоша
Гуркович Гоша
Обломов Гоша, У тебя опечатка не отпустят а ОПУСТЯТ
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