Обвиняемая по делу об убийстве Шеремета обручилась и показала фото с кольцом

Юрий Сергиенко Общество 22:19, 21.08.2020 Обновлено: 22:57, 21.08.2020

Обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко обручилась со своим гражданским мужем Петром Кияном.

Об этом врач и волонтер написала на своей странице в Facebook, опубликовав также фотографии кольца (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Юлия Кузьменко после суда надела обручальное кольцо.
Фото с ее страницы в Facebook

Кузьменко уточнила, что предложение ей сделали еще в феврале.

Юлия Кузьменко обручилась со своим гражданским мужем.
Фото с ее страницы в Facebook

"Девушки, а как вам делали предложение руки и сердца? У меня было очень романтично – 28 февраля во время проведения одной из экспертиз, через адвоката у меня спросили согласие, и я надела на палец кольцо на пару минут – и вернула назад, потому ибо в ИВС кольца запрещены", – отметила она.

Юлия Кузьменко надела кольцо после выхода из зала суда.
Фото с ее страницы в Facebook

Кузьменко добавила, что надела кольцо уже 11 августа на выходе из зала суда после того, как ей изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Юлия Кузьменко показала обручальное кольцо.
Фото с ее страницы в Facebook
Facebook Юлии Кузьменко

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, которые были подозреваемыми по делу об убийства журналиста Павла Шеремета, 18 августа вручили обвинительные акты.

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