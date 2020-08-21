Обвиняемая по делу об убийстве Шеремета обручилась и показала фото с кольцом
Обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко обручилась со своим гражданским мужем Петром Кияном.
Об этом врач и волонтер написала на своей странице в Facebook, опубликовав также фотографии кольца (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).
Кузьменко уточнила, что предложение ей сделали еще в феврале.
"Девушки, а как вам делали предложение руки и сердца? У меня было очень романтично – 28 февраля во время проведения одной из экспертиз, через адвоката у меня спросили согласие, и я надела на палец кольцо на пару минут – и вернула назад, потому ибо в ИВС кольца запрещены", – отметила она.
Кузьменко добавила, что надела кольцо уже 11 августа на выходе из зала суда после того, как ей изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.
Как сообщал OBOZREVATEL, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, которые были подозреваемыми по делу об убийства журналиста Павла Шеремета, 18 августа вручили обвинительные акты.