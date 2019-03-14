Обвинили в нацизме: в России завели дело на Вятровича

Следственный комитет России заподозрил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в преступлении "против мира и безопасности человечества".

Об этом говорится в официальном заявлении СК, возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

По данным следствия, Вятрович с конца 2014 года и по настоящее время отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников европейских стран. В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения.

Владимир Вятрович 24 канал

Приговором трибунала установлено, что "организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности", и "невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности".

"СС использовались для целей, которые согласно Уставу являются преступными и включают преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совершаемые при управлении оккупированными территориями, проведение в жизнь программы использования рабского труда, и жестокое обращение с военнопленными и их убийства", — отметили в СК.

Комитет считает, что отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вятрович назвал свое включение в санкционный список РФ заслуженным, но смешным.

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