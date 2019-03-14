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Обвинили в нацизме: в России завели дело на Вятровича

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Следственный комитет России заподозрил председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в преступлении "против мира и безопасности человечества".

Об этом говорится в официальном заявлении СК, возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

По данным следствия, Вятрович с конца 2014 года и по настоящее время отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников европейских стран. В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович

24 канал

Приговором трибунала установлено, что "организация СС была активным участником в совершении военных преступлений и преступлений против человечности", и "невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не принимала бы участия в этой преступной деятельности".

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"СС использовались для целей, которые согласно Уставу являются преступными и включают преследование и истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совершаемые при управлении оккупированными территориями, проведение в жизнь программы использования рабского труда, и жестокое обращение с военнопленными и их убийства", — отметили в СК.

Комитет считает, что отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вятрович назвал свое включение в санкционный список РФ заслуженным, но смешным.

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Владимир Вятрович
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
"Судьи" хреновы ! У вас в центре "сталицы миравога пралитариата" стоит пирамида с затутанхамоненным упырем - "вождем миравога пралитариата" . На руках которого крови не меньше , чем у эсесовцев . А между пирамидой и кремлядской стеной могила еще одного ( хотя там все такие ) упыря - "отца всех народов" , который даже переплюнул тех фошиздов . И к нему несут ваши же антифошизды , готовые стереть с лица земли пол-мира , цветы и стоят на коленях перед его каменным ликом с усами , мечтая о возвращении тех кровавых времен . Вы хоть одного там наказали за преступления против человечности ?
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Надежда Вера
Надежда Вера
Радует, что такие молодые образованные люди, как Вятрович есть в Украине. И ужасает беспробудная необразованность гопников из нацкорпуса, возглавляемого "сачком" билецким и российским нациком с многимм кликчами и другими неадекватами на подачке от кланов, отстраненных от власти.
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минин евген
минин евген
а кацапьё подтверждает свою принадлежность к войскам СС или оспаривает? или у ебонутого кацапья опять крыши поехали благодаря лишней хромосоме
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