"Не дороже обслуживания авто": что нужно знать о полетах на вертолете в Украине

Если автомобиль уже не роскошь, а средство передвижения, то вертолет пока относится к дорогим игрушкам успешных мужчин. Как оказалось, в Украине немало владельцев вертолетов, а также тех, кто пока не готов купить "воздушную птицу", но к осуществлению мечты ведь нет преград.

Можно взять вертолет в аренду, как это делает наш собеседник Глава правления группы Mandarin Plaza, управляющей ТЦ Мандарин-Плаза, ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall и ряда других проектов - Александр Черницкий. Сколько стоит получить лицензию для управления вертолетом, как обслуживать и где парковать – читайте в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

– Как давно вы летаете?

– Летаю уже 8 лет. Когда в первый раз прокатил друг на Robinson R22, я так вдохновился, что в этот же день договорился об обучении и сразу приступил к занятиям.

– Приобретение вертолета - необходимость в сегодняшних условиях или скорее, для вас что-то вроде реализации детской мечты?

– Когда человек принимает решение купить вертолет, это решение скорее всего может быть по двум причинам. Первая - регулярная необходимость быстро и комфортно добираться до какой-либо точки жизненных интересов, находящейся на расстоянии от 100 до 500 км. Например, это могут быть заводы, фермы, охотничьи угодья, рыбалка, горы, отдых или бизнес, просто другой населенный пункт.

Вторая причина - просто приятное времяпрепровождение, когда после первого полета у человека остаётся невероятное желание снова подняться в небо. Тогда полеты становятся любимым хобби, отвлекают от будней и расширяют кругозор. Хотя впоследствии для первых из необходимости полеты превращаются в хобби, а у вторых при такой свободе обязательно появляется необходимость куда-то регулярно летать. Я мечтал летать с самого детства, но считал, что уже поздно начинать и не верил, что когда-нибудь смогу.

– Просто ли сегодня в Украине стать собственником вертолета? Что для этого требуется?

– Если вы решили купить собственный вертолет, просто прийти в салон и купить, как автомобиль, не получится. Необходимо выбрать подходящий вариант, сделать заказ у дилера и подождать от 5 месяцев до года в зависимости от модели вертолета, пока произведут и доставят вертолет. Специальные разрешения для покупки не нужны, только деньги. Но конечно, для того чтобы летать, потребуется наемный пилот либо же обучение и получение лицензии пилота.

В Украине, в частности в Киеве, есть клубы, где к покупке вертолетов клиенту помогают подойти комплексно. Они готовят частных пилотов для вертолетов. Также они предлагают программу долевого владения. Это делает владение и эксплуатацию гораздо доступнее и эффективнее. Так вы сможете стать владельцем вертолета потратив всего 100-150 тыс. долларов США. И не потребуется долго ждать.

– Сколько стоит лицензия? Какая разница для одно- и двухдвигательных вертолетов?

– Полный курс обучения 45 летных часов и 100 часов теории на вертолете Robinson R22 (самый популярный в мире вертолет для обучения) стоит $23 900, на R44 - около $36 000, комбинированная программа стоит около $28 000. Это все однодвигательные вертолеты. Каждая модель вертолета - это отдельный тип. Т.е. после получения лицензии частного пилота, например на R22, вы сможете летать только на R22, но потом возможно переучиться на новый тип, включая двухдвигательные вертолеты, для этого потребуется курс переучивания на тип, состоящий из 5-8 летных часов и теории.

– Чем отличается аренда от собственности?

– В зависимости от модели вертолета цена может сильно отличаться. Давайте возьмем для примера вертолет четырехместный Robinson R44 и новейший пятиместный Bell 505. R44 стоит от $400 000 на заводе, долевое владение - от $100 000-150 000, аренда около $700-800 за один летный час, в зависимости от борта. Bell 505 на заводе стоит около $1.5 млн, аренда около $1400-1500 за летный час.

В долгосрочной перспективе владеть вертолетом, конечно, выгоднее и комфортнее. Вы предоставлены только сами себе, когда захотели тогда и полетели. Но если вы летаете не чаще 2-3 раз в месяц, для вас идеальным вариантом станет долевое владение, так как потратите вы в 3 раза меньше, ежемесячные расходы на содержание будут также в 3 раза меньше, а удовольствие и свобода полетов будут такими же. Аренда подходит для тех людей, которым вертолет необходим как временное решение, и также, чтобы попробовать полетать на разных вертолётах и понять, что же лучше подходит.

– Какие особые правила существуют для владельцев вертолета? Например, слышала, что запрещено летать над городом, это правда?

– Воздушное право включает множество правил и требований как для владельцев, так и для пилотов, но они скорее направлены не на ограничение свобод, а на безопасность полетов и на комфорт всех участников. Все правила нет смысла здесь освещать, но могу констатировать, что запрет полетов над городом - это миф. Летать над городом возможно, придерживаясь безопасной высоты (поскольку в городе много проводов и антенн и есть риск их зацепить) и не входя в запретные зоны и зоны ограничения (такие, как UKP24 - правительственный квартал и др).

Oleksandr Bashkyrov, [19.03.19 16:00]

– Каким был ваш первый опыт полета на вертолете?

– Это случилось в 2011 году, когда мой друг (к сожалению его уже нет с нами) прокатил меня на Robinson R22. Я был настолько поражен, что обычный (не профессиональный летчик) человек, которого я знаю много лет, может самостоятельно подняться в небо. Этот полет настолько меня изумил, что после я уже не представлял свою жизнь без полетов. После этого я летал во многих странах мира - на вертолетах, самолетах и даже на воздушных шарах, но тот полет запомнился навсегда.

– Как обстоят дела с техобслуживанием? В Украине доступны сервисы? Во сколько это обходится владельцам?

– Как и любая техника, вертолеты нуждаются в обслуживании. Но это обслуживание не сильно отличается от обслуживания автомобиля на хорошем СТО. Каждый сервисный центр обязательно получает одобрение Госавиаслужбы Украины, а также имеет сертифицированный персонал, который в обязательном порядке прошел обучение на заводе-производителе.

– Перед каждым полетом необходимо проверять вертолет? Кто это делает?

– По правилам вертолет проверяет та компания, у которой он берется в аренду. Но и каждый раз перед взлетом сам пилот должен удостовериться в технической исправности вертолета. Нужно проверить все по так называемому check-list. Это обязан делать пилот каждый раз перед полетом.

– Чем заправляете вертолет? Какой расход топлива? Во сколько это обходится?

– Вертолеты с поршневыми двигателями (Robinson R22 /R44) летают на авиационном бензине 100LL, потребляют 38 и 55 л/час соответственно. Вертолеты с газотурбинными двигателями (Bell, Airbus Robinson R66) используют авиационный керосин, потребляют от 100 л/час в зависимости от размеров вертолета. Авиационный бензин 100LL стоит около $1.9/литр, авиационный керосин Jet-A стоит около $1.2/литр.

– Сколько стоит долететь, например, из Киева до Львова?

– Зависит от вертолета. Летное время в одну сторону будет около 2,5 часов. Учитывая цифры выше по аренде, выбираете вертолет и сможете получить цифру. Например, если это будет вертолет Robinson R44, то топливо обойдется в $261.25. Если учесть еще стоимость аренды, то общая сумма будет $2261,25.

– За какое время вы можете пересечь весь Киев?

– Очень быстро, 5-7 мин.

– Как в Украине обстоят дела с посадочными местами? Есть где припарковать такую габаритную технику?

– Пока есть 3-4 работающих вертолетных площадки в Киеве с ангарами, а также частные площадки за пределами Киева. Разместить вертолет есть где, с каждым годом количество площадок растет, и через время появится достаточно развитая инфраструктура.

– На частные площадки можно сесть без проблем или нужно заранее договариваться с владельцем?

– Поскольку в Украине таких площадок мало, здесь действует солидарность. Никогда не сталкивался в своей практике полетов, чтобы хозяин площадки был против.

– Можно ли брать пассажиров и на каких условиях?

– Конечно, можно. Надо же делиться таким прекрасным времяпрепровождением! Пилот с частной лицензией имеет право брать пассажиров на борт без оплаты. Если хочется взимать плату, значит стоит получать лицензию коммерческого пилота и создавать авиакомпанию.

– Нужно ли иметь пассажирам страховку?

Правила этого не требуют, пассажир принимает решение сам.

– Бывали случаи, когда пассажир передумывал лететь из-за страха?

– Разное бывало. Чаще всего люди с удовольствием летают, но бывает, когда человек не готов, например, к шуму (винты крутятся с большой скоростью и шум всегда присутствует в салоне) или есть страх высоты.

Но вот, например, у меня было несколько случаев, когда я уговаривал полетать со мной человека, который боится высоты и обычно заходит на борт рейсового самолета с ужасом (и разными средствами ”от страха”), а результатом полета было полное избавление от этой фобии.

– Случались ли какие-то экстренные ситуации в вашей практике?

– Один из последних экстренных случаев произошел в Киевской области, когда мы с другом летели рано утром и поднялся такой туман, что мы были вынуждены приземлиться в поле из-за плохой видимости и переждать, пока туман спадет. В современных вертолетах есть кондиционер, поэтому мы в комфорте переждали это время.

Был случай, когда пришлось лететь над автомобильной трассой, чтобы лучше ориентироваться, т.к. в “навигации” сели батарейки.

– Какие в целом главные плюсы и минусы использования вертолета могли бы выделить?

– Главный плюс вертолета - это возможность взлететь и приземлиться на любой площадке 20м х 20м (вам не нужно ехать в/из аэропорта) и при этом перемещаться со скоростью до 250 км/ч, с комфортом, прекрасным обзором и, конечно, с наслаждением от каждой минуты, проведенной в небе. Минусов всего два: ограничения по полетам в плохую погоду (туман, мокрый снег, обледенение), что, к счастью, бывает редко, а также высокая стоимость полетов.

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