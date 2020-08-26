ОБСЕ засекла нарушения тишины на Донбассе в День Независимости

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня на Донбассе 24 августа.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, в День Независимости Украины все нарушения зарегистрировали в Донецкой области и ни одного в Луганской области.

За предыдущие сутки, 23 августа, миссия не зафиксировала ни одного нарушения на Донбассе.

"Свобода передвижения миссии по-прежнему ограничивалась, в том числе на блок-посту вооруженных формирований возле Оленовки и в пунктах пропуска на границе возле неподконтрольных правительству Изварино и Северного", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в результате обстрела террористов двое украинских военных получили осколочные ранения.