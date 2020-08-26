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ОБСЕ засекла нарушения тишины на Донбассе в День Независимости

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
2,2 т.
ОБСЕ засекла нарушения тишины на Донбассе

ОБСЕ засекла нарушения тишины на Донбассе. censor.net.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня на Донбассе 24 августа.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, в День Независимости Украины все нарушения зарегистрировали в Донецкой области и ни одного в Луганской области.

За предыдущие сутки, 23 августа, миссия не зафиксировала ни одного нарушения на Донбассе.

"Свобода передвижения миссии по-прежнему ограничивалась, в том числе на блок-посту вооруженных формирований возле Оленовки и в пунктах пропуска на границе возле неподконтрольных правительству Изварино и Северного", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в результате обстрела террористов двое украинских военных получили осколочные ранения.

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Война на ДонбассеОБСЕ
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