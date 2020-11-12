На Донбассе находятся больше 2 тысяч кадровых военных РФ – Украина в ОБСЕ

Для управления незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донбасса привлечены 2,1 тыс. кадровых российских военных.

Об этом сообщила делегация Украины в ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности, сообщает "Укринформ".

Они задействованы в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы.

Также, по данным на ноябрь 2020 года, на территории ОРДЛО находятся 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений вооруженных сил РФ, заявили члены украинской делегации.

Несмотря на объявленное с 27 июля перемирие, на временно оккупированной Россией территории Донбасса миссия ОБСЕ фиксирует постоянное перемещение военной техники и неизвестных грузов через неподконтрольные Украине участки границы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что наблюдатели ОБСЕ отметили десятки единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.