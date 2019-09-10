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10 сентября • обновлено в 22:19
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"Общаться не обязан": Сенцов сказал, как относится к предавшему его Афанасьеву

21.1т Читать материал на украинском

Освобожденный из российского плена украинский режисер Олег Сенцов рассказал, как он относится к бывшему узнику Кремлы Геннадию Афанасьеву, чьи показания стали основанием для задержания Сенцова.

Новости
Сенцов и Кольченко дают пресс-конференцию: онлайн-трансляция

"Коллекционирование обид – это увлечение слабых. Если хочешь быть сильным, нужно уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий и действий относительно Афанасьева. У каждого своя судьба, каждый выбирает свое, Гена смог в какой-то мере реабилитироваться. Я желаю им обоим (Алексею Чернию и Геннадию Афанасьеву) всего хорошего и никаких у меня нет претензий", – сказал Сенцов во время своей первой пресс-конференции после возвращения в Украину.

Он добавил, что это не означает, что он обязан общаться с Афанасьевым.

По словам Сенцова, он узнал об аресте Афанасьева совершенно случайно.

"Я сообщил знакомой журналистке, что начались аресты. Кто его задержал, было не понятно", – сообщил режиссер.

Он также рассказал, что Афанасьев под давлением и пытками пытался его заманить на встречу, однако Сенцов не пришел.

Олег Сенцов дал интервью

Олег Сенцов дал интервью

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Афанасьев поддерживал контакт с украинцами Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, которых осудили в России по сфабрикованным уголовным делам, посредством писем.

Позже появилось видео, где Афанасьев дает показания против Сенцова.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Узнику Кремлы ахахахахахахаха
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,скот.обаза майданутая хоть знает,что эти два его подельника все честно рассказали российским следственным органам...и поэтому этот,типа,режиссер пошел по этапу...
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