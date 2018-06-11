"Обрушится гнев Божий": в УПЦ МП запугали последствиями ЛГБТ-марша в Киеве

Настоятель Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий призвал власти Киева не допустить проведения ЛГБТ-марша (КиевПрайд) в столице, поскольку это вызовет гнев Божий.

Об этом сказано в его заявлении, обнародованном пресс-службой УПЦ МП.

"Мы уважаем мировоззрения и интересы других людей. Однако они не должны пропагандировать греховные извращения. Недопустимо уравнивать грех с дарованной Богом свободой. А поэтому, чувствуя ответственность перед Богом и людьми, беспокоясь о современном и будущем поколении, обращаемся к вам, уважаемые чиновники, с просьбой не допустить проведения в столице нашего Государства — г. Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ", - говорится в обращении.

Митрополит подчеркивает, что "Священное Писание решительно осуждает содомский грех и любые другие противоестественные отклонения".

"Проведение подобных мероприятий — это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений. Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того — навлечь гнев Божий на Украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев", - сказано в заявлении.

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В связи с проведением ЛГБТ-марша УПЦ МП 17 июня планирует совершить в Киеве "молебен за сохранение христианских семейных ценностей и о даровании мира Украине".

Напомним, "Марш равенства" запланирован в Киеве на 17 июня.

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