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Дождь, метели и штормовой ветер: на Украину обрушится сильный циклон

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В пятницу, 4 января, на юго-восток Украины обрушится очень активный циклон греческого происхождения.

"В Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, частично в Харьковской области и в Крыму ожидается сложная синоптическая ситуация. Сильные осадки в виде снега, местами с дождем, штормовой ветер до 17-22 м/с, в Приазовье, возможно, до 25 м/с. Соответственно, налипание мокрого снега, а сочетание снега и сильного ветра будет провоцировать метели", – сообщила OBOZREVATEL синоптик Наталья Диденко.

Она призывает быть осторожнее на дорогах, ведь из-за гололеда есть риски роста количества ДТП.

Дождь, метели и штормовой ветер: на Украину обрушится сильный циклон
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"Однако 5 января циклон покинет эту территорию и погода стабилизируется", – успокаивает синоптик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В Сочельник и Рождество в Украине будет холодная погода.

  • Синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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