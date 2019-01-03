Дождь, метели и штормовой ветер: на Украину обрушится сильный циклон

В пятницу, 4 января, на юго-восток Украины обрушится очень активный циклон греческого происхождения.

"В Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях, частично в Харьковской области и в Крыму ожидается сложная синоптическая ситуация. Сильные осадки в виде снега, местами с дождем, штормовой ветер до 17-22 м/с, в Приазовье, возможно, до 25 м/с. Соответственно, налипание мокрого снега, а сочетание снега и сильного ветра будет провоцировать метели", – сообщила OBOZREVATEL синоптик Наталья Диденко.

Она призывает быть осторожнее на дорогах, ведь из-за гололеда есть риски роста количества ДТП.

"Однако 5 января циклон покинет эту территорию и погода стабилизируется", – успокаивает синоптик.

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