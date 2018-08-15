Повторится ли в Украине трагедия в Генуе: названы похожие мосты

В Украине тысячи мостов находятся в аварийном состоянии в результате хронической нехватки средств на ремонт.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по транспортным вопросам, бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава, комментируя обрушение автомобильного моста в итальянской Генуе.

Как сообщил эксперт, в Украине только на дорогах общего пользования 4,5 тыс. мостов нуждаются в срочном ремонте.

"Сюда входят и маленькие мосты, протяженностью от нескольких метров до нескольких десятков. Эксплуатироваться они могут много лет, у нас в стране есть мосты, построенные даже в 18-19 веке. Все зависит от того, сколько средств выделяется на их содержание и как часто они проходят плановый ремонт", - объяснил он.

По мнению Кавы, повторение генуэзской трагедии в Украине маловероятно.

"Это обусловлено конструкциями мостов, которые используются. В Генуе обвалился мост вантовой конструкции. Эта конструкция предполагает, что есть пилон и ванты, которые держат пролет. Если возникают какие-то проблемы с несущими конструкциями, то мост разваливается. У нас вантовых мостов очень мало – можно по пальцам пересчитать", - рассказал экс-чиновник.

"В Киеве вантовые мосты - Московский и Южный. Остальные - балочные, более прочные конструкции, которые не подвержены подобному разрушению. В Киеве также есть старый вантовый мост на Подоле. Он давно находится в аварийном состоянии, по нему более 20 лет закрыто движение, но сама конструкция не демонтирована", - добавил Кава.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа в итальянской Генуе обрушился автомобильный мост. В результате крушения десятки автомобилей оказались под завалами, погибли 38 человек.

Длина рухнувшей части моста составила около 200 м. Обрушение пролетов, по которым в это время проезжали автомобили, произошло во время сильного ветра и непогоды.