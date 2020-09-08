Образование шагает в будущее: стартует проект FrandMe при поддержке OBOZREVATEL

Знаний никогда не бывает много. А новые навыки непременно найдут свое применение. Они могут расширить ваш кругозор, повысить уровень квалификации, помогут найти новое занятие или даже полностью сменить профессию.

Знания – это капитал, который максимально окупается и всегда остается востребованным.

При этом в 21 веке обучение все больше и больше переходит в онлайн. И разработчикам всевозможных обучающих курсов остается лишь найти покупателей для своих наработок, а условным студентам – отыскать лучшие курсы по наиболее выгодной цене.

И тем, и другим поможет новый проект FrandMe. При поддержке медиахолдинга OBOZREVATEL, мы создаем платформу, которая поможет всем желающим находить концентрированную информацию и ответы на важные вопросы в различных сферах.

Концентрированная информация и ответы на важные вопросы.

В рамках проекта эксперты смогут разместить и продавать свои курсы самой разной направленности. А потенциальные студенты получат возможность получить быстрый доступ ко всем знаниям, необходимым для достижения результатов и поставленных целей.

Иностранные языки, журналистика, право, бизнес и многое другое – на платформе FrandMe найдется место для курсов из любых областей знаний. При этом студент получит возможность углубиться в выбранный предмет максимально – постепенно переходя от общего к частному, от основ до особенностей выбранной специализации в той или иной сфере.

Как это работает?

Эксперты в маркетплейсе получают возможность разместить все свои знания в оцифрованном виде: видео, информационные материалы, домашние задания и тесты для участников.

Зачем это экспертам?

1. Пассивный доход: FrandMe обеспечивает привлечение клиентов к курса, эксперту остается лишь получать оплату за проданные курсы.

2. Самореализация: на платформе есть все необходимые функции для грамотной передачи своих знаний. Это удобно и легко!

3. Развитие бренда: FrandMe поддерживает экспертов, чьи курсы нравятся ученикам. Чем выше рейтинг курса - тем выше вероятность, что об эксперте заговорят на платформе, а также на страницах проекта OBOZREVATEL, который посещают от 30 млн. пользователей ежемесячно!

Зачем это ученикам?

Знания - это валюта XXI века. А образование давно вышло за пределы 40 минут урока, закрытого помещения или офлайн семинаров. Теперь, с помощью FrandMe - знания можно получать в удобной форме, находясь, где угодно. На отдыхе, дома, в метро, на работе.

На платформе студентов ждут проверенные курсы разных специальностей. Это все - концентрированная и качественная информация от проверенных экспертов. Это ваши возможности освоить необходимые навыки для карьерного роста, знания для смены профессии, личностного развития, построения крепких отношений.

Знания - валюта XXI века. Получайте их в удобной форме находясь, где угодно. Уже с 25 сентября.

Старт проекта запланирован на 25 сентября. Следите за этим направлением, и вместе мы откроем для вас новые возможности и неограниченные перспективы!