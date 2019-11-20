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21 ноября • обновлено в 01:26
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"Обратимся к России": Зеленский пообещал вернуть украденное с украинских кораблей

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Президент Украина Владимир Зеленский пообещал обратиться к российской стороне с целью вернуть оборудование, которое было снято с возвращенных РФ кораблей ВМС Украины. Это произойдет после оценки состояния всех трех судов.

Об этом сам гарант заявил на брифинге ночью среды, 21 ноября, в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину захваченных РФ год назад кораблей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах – Ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть", – подчеркнул Зеленский.

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Зеленский пообещал вернуть украденное с украинских кораблей

Зеленский пообещал вернуть украденное с украинских кораблей

Обозреватель

Также он отметил, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов.

"Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко – Ред.), где-то три месяца и всё будет на ходу", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Очаков прибыли военные корабли ВМС Украины, которые были захвачены Россией в ноябре 2018 года возле Керченского пролива. Специалисты осмотрят суда на наличие повреждений и при необходимости отправят на ремонт.

При этом на кораблях оказались демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование.

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Читайте все новости по теме "Возвращение украинских кораблей Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко Марина Погорилко
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Персона
Владимир Зеленский
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Он Алекс
Он Алекс
Вато гопники, а что ещё ожидать от них?
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0
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Николаев Олег
Николаев Олег
Путин, дай поcpaТТ, верни унитаз!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
так унитаз есть или нет )))))
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