Обращение к Зе-власти из-за законопроекта “О медиа” поддержали более 100 ведущих СМИ и журналистов

За два дня более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект №2693 "О медиа".

В письме сказано, что проект закона нарушает право на свободу выражения взглядов, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод. Обращение поддержал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Свои подписи поставили журналисты почти из всех регионов Украины.

"Нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа, по выводам экспертов, предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Нет сомнений, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, политиков, должностных лиц", – сказано в заявлении.

Также журналисты отметили, что в случае принятия закона полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания “будут выходить за пределы, определенные Конституцией Украины". При этом он "останется политическим органом, отбор кандидатур в который станет еще более произвольным".

По мнению подписантов, законопреокт содержит “непропорциональные меры ограничения права на свободу выражения, которые могут быть использованы как инструмент цензуры".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, журналисты, блогеры и представители средств массовой информации Украины обратились к властям с заявлением против законопроекта №2693 "О медиа", предложенного народными депутатами.