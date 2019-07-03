"Возмущайся в Пакистане!" Туриста с визой не пустили в Украину, сутки продержав в "обезьяннике"

В сети разгорелся большой скандал из-за действий Государственной пограничной службы Украины, которые якобы поиздевались над туристом из Пакистана и депортировали его домой прямо из аэропорта.

Историю 42-летнего иностранца на своей странице в Facebook рассказал украинский бизнесмен, телеведущий и основатель движения ONE LIFE Артемий Сурин. По его словам, 31 мая веб-дизайнер и владелец туристической компании Джаф прилетел в один из киевских аэропортов, где столкнулся с неуважительным отношением к себе со стороны пограничников (чтобы посмотреть фото и документы, доскролльте до конца страницы).

"На пограничном контроле, увидев его пакистанский паспорт, офицер сказал ему "ждать", затем вызвал старшего по рации. Его отвели в какую-то тесную комнату. Несколько часов он просидел там. Никто, при этом, ничего ему не обьяснял. В комнате не было воды, не говоря уже о еде", – написал Сурин, добавив, что спустя несколько часов начался допрос.

Турист Джаф из Пакистана, которого не пустили в Украину Артемий Сурин/Facebook

"Было ощущение, что общаются со мной, как с преступником", – процитировал Сурин пакистанца.

Джаф показал пограничникам визу, которую купил за $160, оригинал приглашения, план путешествия, выкупленные авиабилеты и отели, страховку. После этого офицеры пересчитали деньги туриста и ушли с его паспортом, оставив мужчину в "обезьяннике". Все это снималось на камеру, добавил блогер.

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"Прошло 12 часов. Никто ничего не объяснял, когда я пытался что-либо спросить, пограничники либо не говорили по-английски, а в редком случае отвечали, что "нужно ждать пока "nachalstvo" (начальство) решит", — передал Сурин слова туриста.

Затем мужчине дали документ для подписи на украинском языке. Когда тот начал объяснять, что ничего не понимает, и попросил перевести его на английский, якобы услышал: "Возмущаться будешь в Пакистане".

Продержав более суток в комнате для задержанных, а потом и в зале ожидания, пакистанца депортировали с формулировкой "не може пiдтвердити мету запланованного перебування в Украiнi". Сурин добавил, что акт подписал некий старший лейтенант Сывак Павел Викторович.

В сети появилась история туриста, которого не пустили в Украину Артемий Сурин/Facebook

В сети появилась история туриста, которого не пустили в Украину Артемий Сурин/Facebook

В сети появилась история туриста, которого не пустили в Украину Артемий Сурин/Facebook

"Вместе со мной на одном рейсе прилетел пожилой мужчина, ему за 70 лет. Он из Бангладеша, доктор медицины, приехал в Украину на профильный семинар. С ним поступили точно так же. Ему было тяжелее принять всё это", – рассказал Джаф, по словам бизнесмена.

"Билет назад в Пакистан ему, естественно, пришлось покупать самому. В итоге "вояж" в Украину, а точнее в "комнату-обезьянник", обошелся ему в 2000$", – подчеркнул Сурин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании – рейс PQ672 компании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, а его переносили 5-6 раз.

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