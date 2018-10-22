ObozTV: помогите сделать наш телеканал доступным всем

Редакция OBOZREVATEL обращается к читателям сайта и зрителям с просьбой помочь оценить качество доступа к ObozTV.

Предлагаем вам ответить на несколько вопросов. Это займет всего минуту.

Смотреть ObozTV можно:

Тарелка диаметром от 0,6 м с LNB конвертером с горизонтальной поляризацией

В телевизионной кабельной сети “Воля-Кабель”

Цифровое кабельное ТВ

Для подключения канала ObozTV необходимо в меню ресивера выбрать пункт “Настройки” и произвести настройку каналов, согласно инструкции, в ручном режиме указав соответствующие частоту и модуляцию. Перечень частот и модуляций по городам указаны здесь

Аналоговое ТВ

Для настройки канала ObozTV надо знать частоту его вещания в сети вашего города. Эту информацию вы можете найти здесь

В телевизионной кабельной сети “Triolan”

Информацию о настройке вы можете найти на сайте сети “Triolan” (http://triolan.tv/ua/equipment)

Во всех телевизионных пакетах Megogo.net, OLL.tv, Диван ТВ, Тринити, You TV и STARCARDS

Выберите раздел TV (“Телевидение”) и найдите в нём ObozTV