ObozTV: помогите сделать наш телеканал доступным всем

Редакция OBOZREVATEL обращается к читателям сайта и зрителям с просьбой помочь оценить качество доступа к ObozTV.
Предлагаем вам ответить на несколько вопросов. Это займет всего минуту.
Смотреть ObozTV можно:
через спутник Amos-7, 4W
Технические требования к оборудованию:
Тарелка диаметром от 0,6 м с LNB конвертером с горизонтальной поляризацией
Ресивер, поддерживающий формат DVB-S и компрессию MPEG2
Технически параметры для настройки сигнала:
Спутник: Amos-7, 4W
Частота приема: 12 410 МГц;
Модуляция: QPSK (кодирование FEC ⅞)
Символьная скорость (SR): 20,833 Мсимв/с
Поляризация: H (горизонтальная)
В телевизионной кабельной сети “Воля-Кабель”
Цифровое кабельное ТВ
Для подключения канала ObozTV необходимо в меню ресивера выбрать пункт “Настройки” и произвести настройку каналов, согласно инструкции, в ручном режиме указав соответствующие частоту и модуляцию. Перечень частот и модуляций по городам указаны здесь
Аналоговое ТВ
Для настройки канала ObozTV надо знать частоту его вещания в сети вашего города. Эту информацию вы можете найти здесь
В телевизионной кабельной сети “Triolan”
Информацию о настройке вы можете найти на сайте сети “Triolan” (http://triolan.tv/ua/equipment)
Во всех телевизионных пакетах Megogo.net, OLL.tv, Диван ТВ, Тринити, You TV и STARCARDS
Выберите раздел TV (“Телевидение”) и найдите в нём ObozTV
В сетях кабельных и IPTV операторов.