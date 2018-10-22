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ObozTV: помогите сделать наш телеканал доступным всем

2.3тЧитать материал на украинском

Редакция OBOZREVATEL обращается к читателям сайта и зрителям с просьбой помочь оценить качество доступа к ObozTV.

Предлагаем вам ответить на несколько вопросов. Это займет всего минуту.

Смотреть ObozTV можно:

  • через спутник Amos-7, 4W

  • Технические требования к оборудованию:

  • Тарелка диаметром от 0,6 м с LNB конвертером с горизонтальной поляризацией

  • Ресивер, поддерживающий формат DVB-S и компрессию MPEG2

  • Технически параметры для настройки сигнала:

  • Спутник: Amos-7, 4W

  • Частота приема: 12 410 МГц;

  • Модуляция: QPSK (кодирование FEC ⅞)

  • Символьная скорость (SR): 20,833 Мсимв/с

  • Поляризация: H (горизонтальная)

  • В телевизионной кабельной сети “Воля-Кабель”

  • Цифровое кабельное ТВ

  • Для подключения канала ObozTV необходимо в меню ресивера выбрать пункт “Настройки” и произвести настройку каналов, согласно инструкции, в ручном режиме указав соответствующие частоту и модуляцию. Перечень частот и модуляций по городам указаны здесь

  • Аналоговое ТВ

  • Для настройки канала ObozTV надо знать частоту его вещания в сети вашего города. Эту информацию вы можете найти здесь

  • В телевизионной кабельной сети “Triolan”

  • Информацию о настройке вы можете найти на сайте сети “Triolan” (http://triolan.tv/ua/equipment)

  • Во всех телевизионных пакетах Megogo.net, OLL.tv, Диван ТВ, Тринити, You TV и STARCARDS

  • Выберите раздел TV (“Телевидение”) и найдите в нём ObozTV

  • В сетях кабельных и IPTV операторов.

Место
Украина
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Daks Viktor
Daks Viktor
Якщо ви будете повністю проукраїнськими, тоді вас буде цікаво дивитись.
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