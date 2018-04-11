"Обозреватель" запустил свой канал в Telegram

Лидер украинского медиарынка "Обозреватель" запустил свой канал в мессенджере Telegram.

Отныне о самых интересных новостях и публикациях "Обозревателя" можно будет узнавать еще и в Telegram (https://t.me/uaobozrevatel).

Редакция будет оперативно размещать на данном канале свои эксклюзивные материалы. Там будут проводиться опросы и голосования по острым трендовым темам.

Ежедневно по утрам и вечерам редакция будет также публиковать в своем Telegram-канале подборку самых интересных и важных новостей и публикаций.

Кроме Telegram-канала, читатели "Обозревателя" могут следить за его новостями в Facebook (https://www.facebook.com/obozrevatel), Twitter (https://twitter.com/obozrevatel_ua) и Instagram (https://www.instagram.com/obozrevatel.ua).