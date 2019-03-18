OBOZREVATEL выпустил журнал: встречайте первый номер

OBOZREVATEL решил издавать собственный журнал и представил первый номер печатного издания.
Его отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах.
Для социально-политических материалов редакция журнала OBOZREVATEL решила использовать все преимущества объяснительной журналистики.
Развлекательный контент подан не только через описание трендов и жизнь звезд, но и раскрывает такие важные темы, как здоровье, секс, психология.
Напомним, 26 ноября 2018 года сайт установил новый рекорд среди украинских интернет-СМИ, показав самую высокую цифру за день — 2,15 миллиона пользователей по данным Google Analytics.
Дорогие читатели, спасибо за вдохновение и веру в наши силы! Ищите первый номер журнала в своем городе!
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