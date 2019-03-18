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OBOZREVATEL выпустил журнал: встречайте первый номер

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OBOZREVATEL решил издавать собственный журнал и представил первый номер печатного издания.

Его отличает принципиально новый формат подачи информации. Визуальная концепция позволяет понятно и интересно рассказать о самых важных темах.

Для социально-политических материалов редакция журнала OBOZREVATEL решила использовать все преимущества объяснительной журналистики.

OBOZREVATEL выпустил журнал: встречайте первый номер

Развлекательный контент подан не только через описание трендов и жизнь звезд, но и раскрывает такие важные темы, как здоровье, секс, психология.

Напомним, 26 ноября 2018 года сайт установил новый рекорд среди украинских интернет-СМИ, показав самую высокую цифру за день — 2,15 миллиона пользователей по данным Google Analytics.

Дорогие читатели, спасибо за вдохновение и веру в наши силы! Ищите первый номер журнала в своем городе!

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Место
Украина
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