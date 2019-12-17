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17 декабря • обновлено в 14:24
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OBOZREVATEL стал абсолютным лидером среди новостных СМИ Украины

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Интернет-издание OBOZREVATEL возглавило рейтинг популярности среди новостных СМИ по итогам ноября 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные, агреггируемые платформой контент-маркетинга PRNEWS.io и SimilarWeb, передает sostav.ua. Общее количество просмотров на страницах OBOZREVATEL составило 39,5 миллионов.

К слову, издание не оставило шансов ближайшему конкуренту и опередило его практически на 20 миллионов просмотров.

OBOZREVATEL стал абсолютным лидером среди новостных СМИ Украины

OBOZREVATEL стал абсолютным лидером среди новостных СМИ Украины

Новости
OBOZREVATEL стал лучшим по трафику среди СМИ Украины в сентябре - Gemius

В исследовании трафика участвовали сайты, на которые пользователи заходили не менее 20 миллионов раз в месяц. В топ-10 рейтинга попали также издания "Сегодня", "Знай.ua", "Цензор.НЕТ", "ТСН", "auto.ria", "РБК-Украина", "Корреспондент", "24 канал", "Факты".

OBOZREVATEL стал лидером среди новостных СМИ Украины за ноябрь 2019 года

OBOZREVATEL стал лидером среди новостных СМИ Украины за ноябрь 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сайт установил новые рекорды по посещаемости. Так, за 2 мая издание посетили более 2,7 млн уникальных пользователей.

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Автор
Глеб Иванов
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ещё не Камеди но уже не Аншлаг)
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