Интернет-издание OBOZREVATEL возглавило рейтинг популярности среди новостных СМИ по итогам ноября 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные, агреггируемые платформой контент-маркетинга PRNEWS.io и SimilarWeb, передает sostav.ua. Общее количество просмотров на страницах OBOZREVATEL составило 39,5 миллионов.

К слову, издание не оставило шансов ближайшему конкуренту и опередило его практически на 20 миллионов просмотров.

OBOZREVATEL стал абсолютным лидером среди новостных СМИ Украины

В исследовании трафика участвовали сайты, на которые пользователи заходили не менее 20 миллионов раз в месяц. В топ-10 рейтинга попали также издания "Сегодня", "Знай.ua", "Цензор.НЕТ", "ТСН", "auto.ria", "РБК-Украина", "Корреспондент", "24 канал", "Факты".

OBOZREVATEL стал лидером среди новостных СМИ Украины за ноябрь 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сайт установил новые рекорды по посещаемости. Так, за 2 мая издание посетили более 2,7 млн уникальных пользователей.

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