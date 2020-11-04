Obozrevatel собрал промокоды лучших интернет-магазинов: где получится сэкономить
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1. Aliexpress действует скидка только до 11.11 на технику и гаджеты до 80%
2. Answear можно приобрести женскую сезонную обувь за полцены от различных брендов
3.Chicco действует скидка до 80% на детскую обувь и одежду
4. Lotto в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 15% на весь ассортимент товаров
5. Yves Rocher можно приобрести любую тушь по цене 249 гривен, акция действует до конца ноября
6. Book24 действует скидка 40% на книги издательств Альпина, МИФ и Livebook
7. MOYO действуют скидки до 40% на планшеты Samsung
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