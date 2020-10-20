OBOZREVATEL собрал пошаговую инструкцию для желающих начать свой проект в интернете
Дорогие друзья! Вы работаете по специальности? Вы работаете по призванию? Вашу работу ценят по достоинству?
Если вы на все три вопроса ответили "Да", значит вы в подавляющем меньшинстве.
Согласно исследованию HeadHunter, более половины опрошенных хотят поменять сферу деятельности или получить дополнительную, но откладывали учебу. Из-за лени или занятости.
Дети и взрослые вынуждены сидеть дома. Те, кто не хочет тратить время зря на просмотр сериалов, начали учиться!
Ну вот – отмазок у тебя больше нет! Давай, учись!
Теперь вопрос – чему и как учиться? Нужные профессии, какие они? Спрос на специалистов меняется, как модели смартфонов!
В коронавирусном 2020 году оказалось, что нужны медики-лаборанты и физиотерапевты, ветеринары и учителя! И в 2021 тоже!
Не ожидали, правда?
Вот топ-10 актуальных профессий по результатам анализа мировой экономики, сделанным ведущей международной тренинговой компанией Guthrie-Jensen:
Аналитики данных
Медицинские специалисты
Специалисты по продажам
Клиентские менеджеры
Консультанты по менеджменту
Разработчики ПО и программисты
Ветеринары
Создатели и дизайнеры продуктов
Учителя, репетиторы, тренеры
Бухгалтеры и аудиторы.
В нашей стране список выглядит немного иначе:
Автомеханик
Администратор баз данных
Графический дизайнер
Косметолог
Лаборант-химик
Мастер декоративных работ
Столяр-плотник
Метролог
Механик
Робототехник
О чем говорят эти данные? Сфера продаж перспективна, хорошие продавцы всегда и везде нужны. Востребованы рабочие и производственные профессии. Ну и сфера информационных технологий продолжает развиваться. Диджитализацию экономики никто не отменял!
А теперь принимайте решение и начинайте учиться новой профессии, которая будет вас кормить! А если вы обладаете знаниями в какой-то перспективной отрасли, то вам и карты в руки – начинайте учить других!
Кстати, для тех, кто хочет начать свой проект в интернете есть ценный подарок – пошаговая инструкция. Это результат масштабного исследования, которое наша команда провела, анализируя секреты успеха онлайн-обучения. Это интересно и очень полезно, если вы хотите избежать ошибок и ненужных трат времени и ресурсов.
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