OBOZREVATEL собрал пошаговую инструкцию для желающих начать свой проект в интернете

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1,2 т.
OBOZREVATEL собрал пошаговую инструкцию для желающих начать свой проект в интернете

Дорогие друзья! Вы работаете по специальности? Вы работаете по призванию? Вашу работу ценят по достоинству?

Если вы на все три вопроса ответили "Да", значит вы в подавляющем меньшинстве.

Согласно исследованию HeadHunter, более половины опрошенных хотят поменять сферу деятельности или получить дополнительную, но откладывали учебу. Из-за лени или занятости.

Дети и взрослые вынуждены сидеть дома. Те, кто не хочет тратить время зря на просмотр сериалов, начали учиться!

Ну вот – отмазок у тебя больше нет! Давай, учись!

Теперь вопрос – чему и как учиться? Нужные профессии, какие они? Спрос на специалистов меняется, как модели смартфонов!

В коронавирусном 2020 году оказалось, что нужны медики-лаборанты и физиотерапевты, ветеринары и учителя! И в 2021 тоже!

Не ожидали, правда?

Вот топ-10 актуальных профессий по результатам анализа мировой экономики, сделанным ведущей международной тренинговой компанией Guthrie-Jensen:

  • Аналитики данных

  • Медицинские специалисты

  • Специалисты по продажам

  • Клиентские менеджеры

  • Консультанты по менеджменту

  • Разработчики ПО и программисты

  • Ветеринары

  • Создатели и дизайнеры продуктов

  • Учителя, репетиторы, тренеры

  • Бухгалтеры и аудиторы.

В нашей стране список выглядит немного иначе:

  • Автомеханик

  • Администратор баз данных

  • Графический дизайнер

  • Косметолог

  • Лаборант-химик

  • Мастер декоративных работ

  • Столяр-плотник

  • Метролог

  • Механик

  • Робототехник

О чем говорят эти данные? Сфера продаж перспективна, хорошие продавцы всегда и везде нужны. Востребованы рабочие и производственные профессии. Ну и сфера информационных технологий продолжает развиваться. Диджитализацию экономики никто не отменял!

А теперь принимайте решение и начинайте учиться новой профессии, которая будет вас кормить! А если вы обладаете знаниями в какой-то перспективной отрасли, то вам и карты в руки – начинайте учить других!

Кстати, для тех, кто хочет начать свой проект в интернете есть ценный подарок – пошаговая инструкция. Это результат масштабного исследования, которое наша команда провела, анализируя секреты успеха онлайн-обучения. Это интересно и очень полезно, если вы хотите избежать ошибок и ненужных трат времени и ресурсов.

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