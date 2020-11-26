OBOZREVATEL собрал лучшие скидки Черной пятницы

Марина Погорилко Общество 13:18, 26.11.2020

Главное событие для любителей шоппинга на этой неделе – безусловно Черная пятница.

Данное событие у большинства из нас ассоциируется с тотальными распродажами и огромными скидками. Действительно ли это так и как научиться экономить в другие дни – давайте скорее разбираться.

С этого понедельника в интернет-магазинах техники и электроники уже стартовал период скидок и долгожданные гаджеты можно приобрести со скидкой до 80%.

– В Фокстроте действуют скидки на ноутбуки, телевизоры, крупную бытовую технику, мобильные телефоны до 70%. Акция активна до 29 ноября.

– В Stylus действуют скидки до 50% на самые популярные товары: технику Apple, смарт-часы, фитнес-браслеты, аксессуары для телефона – распродажа действует до конца ноября.

Эльдорадо радует скидками до 70% на технику для красоты, планшеты, кофемашины, ноутбуки и компьютеры

Большинство детских магазинов устроили распродажу до 60% на детские игрушки, демисезонную коллекцию одежды.

Antoshka радует скидками до 40% на детскую обувь, комбинезоны и теплые свитера.

– В Chicco действует сейл на детские игрушки, автокресла, коляски до 35%

Будинок Іграшок дарит 25% скидки на детские украшения из серебра бренда Uma&Umi

Не остались безучастными также магазины одежды и косметики. К примеру, в Intertop действует до 60% дисконта на женскую, мужскую, детскую обувь и одежду.

А для любителей продукции Iherb мы дарим промокод на дополнительную скидку 12%, можно найти в разделе и задействовать до конца ноября.

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