ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Общество

OBOZREVATEL "рвет" Instagram и конкурентов: обновлен рейтинг популярнейших в Украине сайтов

361Читать материал на украинском

Интернет-издание OBOZREVATEL занимает 11 место по популярности в Украине среди всех сайтов по итогам мая 2019 года.

Такие данные опубликовал Kantar TNS CMeter. Как и в апреле, OBOZREVATEL зафиксировался на 11-й строчке, однако с ростом охвата с 7,3 до с 9,4 млн пользователей.

При этом издание не оставило никаких шансов ближайшему преследователю и одной из самых популярных соцсетей Instagram - разрыв составляет почти 2 млн.

Новости
OBOZREVATEL установил новый рекорд по посещаемости

В топ-25 попали также еще три интернет-издания: "24 канал", "РБК-Украина" и "Сегодня". Однако все они идут следом за OBOZREVATEL с колоссальным отрывом.

Тройка лидеров остается неизменной: Google, Youtube, Facebook, охват которых составляет от 15 до 22 млн пользователей.

Топ-25 сайтов в Украине в мае

Топ-25 сайтов в Украине в мае

tns-ua.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сайт установил новые рекорды по посещаемости. Так, за 2 мая издание посетили более 2,7 млн уникальных пользователей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
рейтингOBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pooh Vini
Pooh Vini
Помойка на 11 месте. Примите поздравления
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel