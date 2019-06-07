OBOZREVATEL "рвет" Instagram и конкурентов: обновлен рейтинг популярнейших в Украине сайтов

Интернет-издание OBOZREVATEL занимает 11 место по популярности в Украине среди всех сайтов по итогам мая 2019 года.

Такие данные опубликовал Kantar TNS CMeter. Как и в апреле, OBOZREVATEL зафиксировался на 11-й строчке, однако с ростом охвата с 7,3 до с 9,4 млн пользователей.

При этом издание не оставило никаких шансов ближайшему преследователю и одной из самых популярных соцсетей Instagram - разрыв составляет почти 2 млн.

Новости OBOZREVATEL установил новый рекорд по посещаемости

В топ-25 попали также еще три интернет-издания: "24 канал", "РБК-Украина" и "Сегодня". Однако все они идут следом за OBOZREVATEL с колоссальным отрывом.

Тройка лидеров остается неизменной: Google, Youtube, Facebook, охват которых составляет от 15 до 22 млн пользователей.

Топ-25 сайтов в Украине в мае tns-ua.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сайт установил новые рекорды по посещаемости. Так, за 2 мая издание посетили более 2,7 млн уникальных пользователей.

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