Obozrevatel рассказал, как "ковидную" зиму провести с пользой для себя

2020 год чем ближе к концу, тем больше напоминает предвестие Апокалипсиса – то ли зомби нападут, то ли Белые Ходоки из "Игры престолов"(смайл)!

Эпидемия коронавируса, экономический кризис, политические и военные конфликты по всему миру – отсидеться не получится! Причем во всех странах, даже тех, которые считались оплотом стабильности и благополучия. Что же делать, как обычному человеку противостоять глобальным угрозам? Спасая не мир, а благополучие своей семьи?

Мир уже не будет прежним! Можно долго рассуждать и спорить о причинах происходящего, но история не имеет сослагательного наклонения: нужно принять реальность.

Если мир вокруг меняется (причем не в лучшую сторону) – нужно реагировать! Вылезайте из теплой ванны – дом начинает валиться. И чем дальше, тем быстрее!

500 000 000, то есть ¼ всего трудоспособного населения потеряли работу и это только начало! Эти страшные цифры приводит Международная организация труда (ILO). Кормить семью, учить детей, опекать больных и стариков – будет проблемой для миллиардов людей!

Одновременно будет обесцениваться труд, многие профессии уже сейчас становятся неактуальными – туристические операторы, официанты, кассиры, стюардессы, операционисты, бухгалтеры и тысячи других. Сокращается занятость в строительстве и производстве из-за общего падения экономики и покупательной способности. Торгово-промышленная палата Украины сообщает, что закрылось 700 000 малых предприятий в секторе услуг, это около 4 000 000 безработных, в основном, женщин!

Есть ли свет в конце туннеля?

1. Человечество не раз переживало темные времена! Так как в нашу эпоху все процессы ускоряются на порядки, то и выздоровление после болезни займет не столетия, а год-два.

2. Ведущие экономисты спорят: на какую букву латинского алфавита больше похож график мировой экономики во время кризиса Covid19 – V? – U? – W? – L?

Оказалось – К!

Руководители Generali CEE Holding, Allianz Global Investors, TS Lombard, Saxo Bank и многих других авторитетных организаций во время недавнего международного форума предложили использовать букву – К! Это хорошая буква, она есть и в латинском алфавите, и в кириллице! Она показывает, что в нашу эпоху, с фантастическим развитием научно-технического прогресса, даже во время глобального падения экономики в некоторых секторах "все плохо", а в других все отлично – они растут и богатеют!

Ваша Задача – попасть в ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ "К"!

Для этого нужно – учиться и переучиваться! А если есть способность и знания – учить других.

Пересмотрите свою деятельность – все устраивает? Есть ли перспектива у профессии? Какую специальность вы хотели бы освоить?

Какие вакансии сейчас актуальны, где хорошо платят? Какие профессии будут нужны через 5-10 лет?

Когда то наши предки с наступлением зимних холодов и окончанием работы в поле, сидя дома, учились сами и учили детей нехитрым ремеслам, поделкам. Учили читать и писать, считать, варить обед и шить одежду, чинить инвентарь и упряжь.

Чтобы весной, когда придет время заняться тяжелыми полевыми работами, не тратить силы и время. А кто то, проявив способности и тягу к знаниям, продолжал учиться, становился образованным человеком. Делал карьеру, был ученым или профессионалом. Прочитайте биографии Ломоносова, Ньютона, Канта, Менделя, Резерфорда, Флеминга, Эдисона - очень мотивирует!

Если в прошлые века люди ухитрились стать великими учеными, вырастая на ферме, сейчас только лень может помешать получить образование любого уровня и направления. Каждому доступны онлайн-курсы в любой отрасли знаний из разных источников - от MIT и Гарварда, до образовательных платформ и школ. Есть масса индивидуальных обучающих марафонов - от кулинарии до высшей математики для студентов. Кто поверил в свои силы и знания - начали обучать других, благо сейчас это не сложно. У многих это стало основным занятием - ведь самый простой онлайн-курс дает доход от 500 долларов в месяц за 5-10 занятий! Если курс правильно составлен и дает действительно ценные знания и навыки, он легко отбивается за месяц-два после его окончания.

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