OBOZREVATEL предлагает список самых выгодных предложений в онлайн-магазинах: скидки до 95%

Шопинг во время карантина. Фото: Мир 24

Он-лайн шопинг станет более выгодным, если использовать купоны и промокоды. В разделе Промокоды OBOZREVATEL еженедельно обновляет информацию об актуальных скидочных предложениях и пополняет перечень интернет-магазинов, где можно совершить покупки:

Aliexpress – можно найти промокод на дополнительную скидку 7 долларов при заказе на сумму от 50 долларов

Iherb – действует скидка до 15% на избранные товары

Фокстрот – действует до 35% скидки на большой ассортимент техники

Chicco – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 150 гривен при заказе на сумму от 1500 гривен

Farvater – действует скидка 3% на покупку любого тура

Answear – до 60% дисконта на спортивную обувь для женщин

Эльдорадо – до 75% дисконта на акционную технику: финтес-браслеты, гаджеты, холодильники и многое другое

Joom – до 95% скидки на товары для садоводства

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