OBOZREVATEL предлагает список самых выгодных предложений в онлайн-магазинах: скидки до 95%

Шопинг во время карантина. Фото: Мир 24
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Iherb – действует скидка до 15% на избранные товары
Фокстрот – действует до 35% скидки на большой ассортимент техники
Chicco – в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 150 гривен при заказе на сумму от 1500 гривен
Farvater – действует скидка 3% на покупку любого тура
Answear – до 60% дисконта на спортивную обувь для женщин
Эльдорадо – до 75% дисконта на акционную технику: финтес-браслеты, гаджеты, холодильники и многое другое
Joom – до 95% скидки на товары для садоводства
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