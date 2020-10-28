Obozrevatel подготовил советы, как распознать качественный онлайн-курс

На рынке огромное количество онлайн-курсов. Практически на любую тему их несколько – как в супермаркете! Но если вы покупаете йогурт, вы уверены, что его состав указан на этикетке. В случае с онлайн-курсами такой уверенности нет.

Как говорили в известной рекламе – ”Не каждый йогурт одинаково полезен!”. Вы рискуете потратить время, деньги и получить некачественный или опасный эффект!

Любой “хайп” притягивает нечистых на руку, непорядочных делков – там, где толпа и очередь, проще стащить кошелек. К сожалению, это касается и онлайн-обучения. Сталкиваясь с некачественным дистанционным обучением, многие относятся с недоверием к этому методу и делятся своим мнением с другими.

Как же определить, что внутри, за маркетинговой оболочкой?

Для начала, вы должны сами определиться, какой курс вам нужен, какого результата ждете. Отсюда выбирайте формат курса, его продолжительность и стоимость.

Синхронный (в режиме реального времени) – это вебинары, интерактивный контент. Он обычно дороже, так как требует специалистов технической поддержки и присутствия преподавателя в режиме реального времени. Также и от вас потребуется успевать к определенному сроку. Такой формат дает дополнительные стимулы, социальную мотивацию, соревнование. Но если вы пропускаете занятия, не готовитесь к ним, будьте готовы к тому, что ваши деньги и время потрачены зря, и винить нужно только себя!

Асинхронный формат дистанционного обучения – это фактически покупка учебных материалов. Вы можете заниматься когда удобно, делать паузы и возвращаться к обучению после отпуска. Но для этого метода нужна самодисциплина и хорошая мотивация.

Важно, что на качественных платформах доступ к учебным материалам сохраняется и после окончания обучения и регулярно обновляется при любом формате.

Можно изучить отзывы, пока в сфере образования нет распространенной практики покупки положительных комментариев, как в торговле. Но и доверять 100% им нельзя – тем более, что критерии оценки у вас и других слушателей могут сильно отличаться. Нужно обращать внимание не на общие или эмоциональные оценки, а на конкретную ценность, которую получил студент после окончания.

Если вы читаете только страничку самой школы или курса, там наверняка будет больше положительных оценок. Попробуйте поискать отзывы в соцсетях или глобальном поиске – получите более объективную картину.

Место, где размещен курс, имеет значение, но такие известные платформы, как Coursera, Udemy, edX, Udacity стремятся расширить ассортимент и количество обучающих программ, а не повысить их качество. Поэтому совсем не факт, что курс, размещенный на Сoursera круче того, что в неизвестной онлайн-школе.

Аналогично нельзя доверять образовательным брендам – их маркетинговая оболочка может быть классной, но при этом на них давят инвесторы, чтобы снизить себестоимость, а значит и качество!

Большой вред не только для кошелька, но и для мозгов может принести недобросовестный или неадекватный преподаватель. Часто экзальтированные слушатели таких харизматичных специалистов по всем вопросам образуют подобие секты. Таких гуру, несмотря на их многомиллионную аудиторию, лучше сразу обходить стороной. Опознать их легко по чересчур эмоциональным отзывам их “паствы” и по отсутствию конкретного предмета обучения. Сплошной “успешный успех” (смайл).

Признак качественного курса – не стоимость и не оболочка. Адекватная цена курса – это такая, которая окупиться в ближайшее время, желательно в несколько раз!

Для этого вы сами должны четко понимать – зачем покупаете курс и что он вам даст. Изучите подробно описание содержания курса. Если там сплошные общие места и эпитеты – БАН! Должно быть четкое перечисление и описание ценностей, которые он несет слушателям.

Найти качественный курс лучше всего ориентируясь на личность эксперта. Проверьте информацию, – состоялся ли он в том, чему собрался обучать? Какие у него достижения в этой сфере, какие успешные проекты он реализовал? Если тема курса – бизнес-обучение, легко проверить активы – компании и капитал “бизнесмена”.

Можно попробовать пообщаться с преподавателем напрямую на какой-нибудь конференции или в соцсетях, а не с отделом продаж.

Еще подсказка:

Есть огромное количество школ “одного человека”, то-есть людей, которые обучают чему-то одному. Это их основной источник дохода, поэтому они подходят к учебному процессу очень ответственно.

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