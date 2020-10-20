OBOZREVATEL подготовил инструкцию, как научиться продавать выгодно и эффективно

Оказалось, что из всех искусств важнейшим является не кино, а умение продавать! Какая неожиданность! После всех веков человеческой истории, начиная с античности. После того, как историки ясно доказали, что причина всех войн, переселений народов, образование и гибель стран и империй – все это про торговлю!

Великий шелковый путь, путь из варягов в греки, континентальная блокада Наполеона, Бостонское чаепитие…Северный поток 2, Турецкий поток… Самыми богатыми компаниями в мире стали не автомобильные концерны, не нефтедобывающие корпорации, не финансисты. Даже не разработчики и производители новейшей техники. А торговые площадки. Амазон, Али Экспресс и т.д.

По сути – базар в современном виде. Тот, кто смог предоставить самые удобные условия для торговли. Простые и безопасные. Умеет продавать.

Илон Маск ничего не изобрел. Он просто умеет продавать чужие изобретения. Продать свои знания и умения, продать свои идеи – не менее важно, чем сами эти знания!

И этому можно научиться. Это такие же навыки и умения, как вождение автомобиля, постройка дома, изучение иностранного языка. Есть законы, по которым работает рынок покупки и продажи – мотивация, сигнал, критерии выбора, реклама, целевой потребитель и многое другое.

Хотите научиться продавать выгодно и эффективно? Комфортно и безопасно? Для этого нужно заниматься по уникальной, подходящей именно вам, программе! Ведь согласитесь, продавать можно очень разные "товары" – щенков и косметологические услуги, обучение и оптовые партии продуктов.

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