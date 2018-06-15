"Мой отец – русский шпион?" OBOZREVATEL очутился в эпицентре "скандала"

Украинское издание OBOZREVATEL и телеканал ObozTV засветились в ролике американца Эрика Табаха (Eric Tabach) касательно "расследования" о возможной работе на разведку его отца Юрия.

В видео, опубликованном на YouTube-канале BuzzFeed, парень в шуточной форме рассказывает, как начал подозревать своего отца в том, что он российский шпион.

На самом деле, Юрий Табах уже несколько лет помогает Украине бороться в информационной войне с Россией.

"Я решил снять этот сюжет, потому что мне уже 21 и я не имею представления о том, кто мой отец. И те вещи, которые я знаю о нем – не имеют смысла. Он первый капитан корабля американского флота, который родился в Советском союзе. Люди часто мне говорили, что он был шпионом, но у меня не было шанса спросить у него, поскольку он постоянно находился в море. Несколько лет назад он ушел в отставку, но постоянно путешествует в Украину. Я решил узнать – кто же на самом деле мой отец", - объявил Эрик в начале ролика.

Он также привел четыре причины того, почему подозревал отца в шпионстве:

- подвал, в котором находится множество вещей из России, включительно с оружием, памятниками Ленину и портретами Сталина;

- его страница в социальной бизнес-сети LinkedIn, где можно проследить связь с Россией;

- два раза Юрия Табаха выдворяли из территории России;

- "мистические" поездки в Украину.

По сюжету видео, чтобы объяснить ситуацию, отец берет Эрика с собой в Украину.

И тут якобы неожиданно выясняется, что Юрий уже долгое время участвует в информационной войне против России и разоблачает перед всем миром ее пропагандистские заявление.

Отметим, что в ролике использованы кадры со студии ObozTV, поскольку Юрий Табах постоянно приходит на эфиры, посвященные гибридной войне России.

К примеру, в программе "Грани войны" он рассказывал, почему так важно обратить внимание мирового сообщества на факт российской агрессии и преступления президента Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности 23 марта задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.