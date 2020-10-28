Obozrevatel и FrandMe подготовили лайфхаки, как увеличить свою продуктивность абсолютно каждому

Сколько времени нужно работать? В день? В неделю? В году?

Этот вопрос появился сразу с возникновением принудительного и наемного труда. И ответа на него до сих пор нет. Более того, в последние годы информационные технологии, вместо того, чтобы облегчить жизнь и освободить время от рутинных дел, вынуждают людей вести деловую переписку и переговоры – практически круглосуточно, включая выходные и время отпуска!

Работать любят трудоголики и тираны-начальники. Все остальные ждут окончания трудового дня и недели с нетерпением. Планируют, как провести отпуск. Это не значит, что большинство людей лентяи и бездельники. Более того, многим их работа нравится, они гордятся своими умениями и профессиональными знаниями. Выйдя на пенсию, часто не могут найти себе применения.

В чем же тогда проблема негативного отношения к рабочему дню? Именно в том, что работу нужно оценивать по результату, а не по потраченному времени!

Происходит путаница понятий, когда хвалят не за успехи, а за “усидчивость”. Причем это происходит начиная со школы. Неумелого поощряют за “сверхурочную” работу, а быстрого и толкового ругают за “легкомысленное отношение”.

Инстинкт потребления загоняет людей в ловушку: мы пропадаем на работе большую часть жизни, потом в немногие часы отдыха покупаем дорогостоящие развлечения и удобства, чтобы немного отдохнуть. То есть – приобретаем кучу ненужных вещей!

А если вы работаете не руками, а головой, дело еще хуже!

Вашу бедную головушку достанут и днем и ночью, и на даче и на Бали!

На то есть волшебная сила интернета и доступность гаджетов. Рассказать, как это работает? Впрочем, вы и сами знаете!

Уделяя большую часть жизни труду, мы накапливаем чувство усталости. Оставаясь недовольными жизнью, мы постоянно приобретаем новые вещи, ощущая, что нам чего-то не хватает. Чтобы купить их – мы работаем еще больше!

Не пора ли разорвать этот замкнутый круг?

Вот простейшие способы увеличить свою продуктивность и освободить половину рабочего дня для отдыха и семьи:

Планируйте завтрашний день с вечера - определите свои задачи (только реально то, что вы можете выполнить за день!)

Вставайте заранее – не начинайте работу сонными

Делайте зарядку в меру своей физической формы. Кому-то достаточно 10 минут пройтись на свежем воздухе.

Делайте то, что спланировали с вечера. Не уклоняйтесь в сторону от намеченного плана

Дайте себе 15-30 минут, чтобы настроиться на потоковое состояние. Потом делайте главную работу. Вы сфокусированы и поглощены своим делом!

Принимайте решения за 60 секунд.

15 минут – тоже отдых, нужно провести его правильно, а не проводить по принципу отдых – это смена деятельности. Это в корне повлияет на продуктивность. Определите себе такие перерывы каждые 2-3 часа

Беритесь сразу за сложные дела. Марк Твен писал: “Если с утра съесть лягушку, то худшее уже позади”. Брайан Трейси подхватил лозунг: "Отбросьте брезгливость! Сожрите лягушку!"

Избегайте долгих поездок на работу. Сделайте все возможное, чтобы добираться на работу пешком или, на крайний случай, на велосипеде. Постарайтесь добираться на работу максимально быстро – не растягивайте во времени этот стресс!

Избегайте ненужных совещаний, даже онлайн. Большинство из них – потерянное время!

Не начинайте день с чтения почты и других сообщений, если они не связаны с работой

Окружите себя комфортом – чтобы было в меру тепло, например. Правильно настройте освещение. Уберите посторонний шум, если можете. Если мешают коллеги, попросите их этого не делать.

Придумайте себе приятный перерыв в работе в определенное время.

Ну вот, это проверенные лайфхаки, для того, чтобы увеличить продуктивность в 2 раза!

Объясните вашему боссу, что работу вы сделали не хуже, а лучше прежнего и снижать зарплату за то, что ушли до обеда домой – неправильно!

А если он хочет подкинуть вам работенки, то пусть и денежек подкинет. Пропорционально! Потому что оценивать работу нужно не по затраченному времени, а по полученному результату.

Коллегам скажите, что завидовать не нужно! Нужно меньше курить в рабочее время.

А если не поймут – босс и коллеги, меняйте работу. Мы работаем, чтобы хорошо жить, а не наоборот!

Сейчас это вообще несложно сделать, есть масса способов заработать, не выходя из дома, с помощью интернета. Эпидемия коронавируса очень хорошо продемонстрировала, как можно работать "на удаленке". Можно без особых проблем запустить свой проект в интернете и работать тогда, когда хочется и удобно!

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