Obozrevatel дал 8 советов, как завершить рабочий день на "удаленке"

Миллионы людей уже работают на дому, либо перешли на удаленную работу во время пандемии. Если вы их числе, вы наверняка столкнулись с тем, что мысленный "уход из офиса" в конце рабочего дня может стать проблемой. В конце концов, ваш домашний офис всегда рядом. Это удобно, но вы рискуете превратиться в вечно озабоченного трудоголика поневоле.

Есть такой лайфхак – придумайте какой-то ритуал в конце работы, который поможет расслабиться и переключиться на отдых. Это помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью!

А отдыхая – не отвлекайтесь на рабочие вопросы.

Звучит непривычно, правда? Обычно говорят – не отвлекайся от работы! (смайл).

Вот проверенные способы, как избежать переутомления и стресса, работая на дому:

8 советов, как завершить рабочий день и приятно провести свободное время

1. Просмотрите выполненные задачи. Иногда все дело в маленьких победах! От самого большого проекта до самого маленького – воспринимайте каждую задачу, которую выполнили в течение рабочего дня, как достижение. Закончив часть работы, позвольте себе ненадолго расслабиться – выпейте чай или кофе, встаньте из-за стола и пройдитесь.

В конце дня потратьте несколько минут и просмотрите список сделанных дел, мысленно подводя итоги.

2. Составьте список дел на завтра. Почему трудно перестать думать о работе? Мозг “цепляется” за мысли о делах, которые мы не успели закончить!

Это называется эффектом Зейгарник: лучше запоминаются незавершённые задачи. Ученые предполагают, что напряжение из-за нерешенной проблемы заставляет мозг работать сверхурочно. Как только вы решите вопрос, ум может отпустить его и перейти к другим вещам.

Боитесь, что мысли о работе будут вас преследовать, когда играете с детьми или готовите ужин? К счастью, исследования показывают, что простое составление списка дел на завтра может освободить ваш разум от навязчивых мыслей. Если начинать день, точно зная, над чем придется работать, не придется тратить дорогое время. Если плана нет – появятся незавершенные задачи.

3. Сделайте самое трудное и неприятное в первую очередь. Когда вы составляете список дел, запланируйте самую сложную и трудоемкую задачу (съешьте лягушку!) на следующее утро. Остальная часть рабочего дня будет легче и приятнее. Если справитесь с самым трудным в первой половине дня, не нужно работать сверхурочно.

4. Закройте свои вкладки. В течение рабочего дня легко скопить десятки открытых вкладок в браузере вашего компьютера. Может быть, вы работаете над проектом, который требует перехода между несколькими сайтами, или, возможно, вы просто забыли закрыть их при переходе от задачи к задаче. Они мешают сосредоточиться и ухудшают работу компьютера.

Если вы пользуетесь компьютером и для работы, и для личных целей, и не можете убрать его на ночь (см. совет № 8!), ваш онлайн-заказ продуктов задержит вас на рабочем месте лишний час. Потратьте несколько минут после того, как вы составили список дел, чтобы закрыть все свои вкладки.

Если они понадобятся завтра – создайте закладки или попробуйте расширения браузера, которые сохранят их. Это устранит беспорядок на экране и сэкономит память устройства до 95%!

5. Определите время окончания работы. На “удаленке” – гибкий график и легко “засидеться” за работой час – другой. Ведь вы уже дома, и никуда не нужно добираться. Если вы хотите закончить работу вовремя, установите рабочие часы – и придерживайтесь их.

Работая сверхурочно над определенным проектом, начинайте день раньше, чтобы закончить вовремя. Лучше сделать "дополнительную" работу утром.

6. Найдите свое третье пространство. Вам нравится что не нужно добираться на работу и назад. Но одно из преимуществ поездки домой заключается в том, что это переход между работой и личной жизнью. В дороге проще избавиться от стрессов рабочего дня и подготовиться к отдыху и развлечениям. Это ваше “третье пространство” – ни дом, ни офис!

Оно действует, как мост между работой и домашним отдыхом, помогает психологическому сдвигу, чтобы перейти от сотрудников к членам семьи или друзьям и переключиться на личную жизнь.

Прогулка из кабинета в гостиную не поможет поменять настрой.

Встройте в свой день условный переход:

“Имитация” поездок с работы домой. Ежедневно после работы отправляйтесь на прогулку в парк или в местную кофейню.

Тренировка. Посещение тренажерного зала или пробежка на свежем воздухе дают выход накопившегося стресса и время для расслабления.

Вывести собаку на прогулку. Когда вы весь день пробыли в четырех стенах, ваш четвероногий друг, вероятно, тоже оставался там, и будет счастлив!

Если физически покинуть дом (и рабочее место) невозможно, просто потратьте несколько минут на медитацию, займитесь йогой или иным образом успокойте свой ум.

Что бы вы ни выбрали, не бросайтесь сразу в домашние дела (если только они не расслабляют!). Спокойная, заземляющая активность переориентирует мозг.

7. Создайте праздник в конце дня. Работа без разделения разных частей жизни рано или поздно спровоцирует стресс. Чтобы убрать негатив, каждый день отмечайте проделанную работу.

В Германии каждый вечер празднуют конец рабочего дня – Feierabend, часто с праздничным пивом (смайл). Ваш собственный Feierabend, которого будете с нетерпением ждать, придумайте сами. Пойдите на вечеринку, в кино или театр, соберите компанию или оставайтесь дома с семьей на праздничный ужин.

8. Оставьте свою работу "на работе". Чтобы “проститься” с работой – оставьте свой ноутбук и "заприте" дверь. Если нет отдельного места для работы дома, положите ноутбук в портфель или ящик стола, чтобы не было видно. Почему? Если есть доступ к компьютеру в нерабочее время, вы можете легко вернуться к работе позже вечером. Не поддавайтесь искушению, придерживайтесь установленных для труда часов. Если есть кабинет, заприте дверь и укажите часы работы у входа в качестве напоминания.

Мы разобрали негативную сторону дистанционной работы.

К счастью, есть гораздо больше позитива – возможность самостоятельно придумать график и распределить нагрузку, уделять время себе и близким, находиться в комфортной обстановке, не тратить время и силы на дорогу.

Неудивительно, что многие не хотят возвращаться к прежнему образу жизни с офлайн работой. Те, кто раньше не пробовал работать дистанционно, но хочет вести такой образ жизни, может начать свой проект в интернете! Во-первых это работа на себя, возможность выбрать любую сферу знаний и деятельности. Соотношение затраченного труда и заработка вы сами регулируете в зависимости от потребностей. Статистика утверждает, что независимые эксперты в интернете зарабатывают в 2-3 раза больше, чем такие-же специалисты на службе.

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