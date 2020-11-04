Obozrevatel дал 10 советов, как уберечь свою интеллектуальную собственность в эпоху интернета

Контент вашего курса – плод вашего труда и образования. Это огромная ценность. Он демонстрирует миру ваш опыт и талант и приносит доход. Естественно, он заслуживает защиты.

Как защитить свою интеллектуальную собственность (ИС) с учетом реалий "экономики совместного использования" в интернете? Когда даже Голливуд с его высокопоставленными юристами не может контролировать незаконные загрузки, совместное использование файлов и пиратство, как сохранить содержание (контент?) курса в безопасности?

Реалии Интернета:

Даже со всеми современными технологиями нельзя полностью защитить курс. Если он выйдет в інтернет, то рискует быть украденным, скопированным или доступным для людей, которые не заплатили за него. Это факт. Если люди действительно хотят заполучить его, они это сделают.

Иногда обмен информацией о курсе может быть полезным. Новые клиенты узнают о вас, откроются новые рынки. Но кража, плагиат и пиратство – это серьезная угроза.

Адекватная реакция на кражу – это установка мер безопасности. Вот 10 способов защитить интеллектуальную собственность:

1. Получите товарный знак. Если вы действительно беспокоитесь о защите своей интеллектуальной собственности, стоит подумать о приобретении товарного знака. Он подходит не для каждого бизнеса, да и стоит недешево. Поговорите с патентным поверенным в Торгово Промышленной Палате о возможных вариантах.

2. Распечатайте и отправьте свой контент себе. Просто распечатайте весь курс, включая методологию, планы уроков и содержание; затем отправьте себе по почте и никогда не открывайте. Теперь у вас есть доказательства того, когда курс был создан и как долго существует. Просто, но эффективно.

3. Отметьте время записи. Каждое сообщение в блоге имеет дату. Каждое видео на YouTube, обновление статуса в социальных сетях и видео в прямом эфире также показывают исходную публикацию. Если копия контента выходит после вашей, легко определить, кто автор.

4. Покажи свое лицо. Простой способ защитить свой курс – сделать почти все обучение в формате живого общения. Это – Я, мое лицо, мои слова, моя голова, мое имя, которые представляются аудитории – а это означает, что я единственный, кто имеет права на контент.

5. Водяной знак для вашего контента. Убедитесь, что ваше имя и / или URL-адрес веб-сайта или водяной знак отображаются в ваших обучающих видео и документах. Если ваш контент будет распространен незаконно, но на нем есть ваш логотип, лицо и веб-сайт, вы по-прежнему будете получать признание поклонников и доход.

6. Сделайте это общеизвестным. Если есть "типичный стиль", подход, процесс или что-то, что вас выделяет – рассказывайте об этом в каждом видео, каждом блоге, на своем веб-сайте, в подписи к электронной почте, в каждом интервью, которое вы проводите!

7. Следите за дубликатами вашего контента. Просто следите за своими вещами. Используйте Google Alerts – бесплатный инструмент Google, который позволяет вводить различные условия поиска: имя и определенные слова и фразы, которые обычно используете во время обучения. После настройки Google будет отправлять вам электронное письмо всякий раз, когда эти слова или фразы публикуются в интернете – тогда вы можете проверить их и увидеть, были ли вы подвергнуты плагиату или это просто совпадение.

Используйте проверки на плагиат, чтобы узнать, не дублировалась ли ваша работа. Вы можете вставить URL-адрес своего сообщения в блоге, и он будет сканировать Интернет на предмет соответствия.

8. Имейте политику авторских прав. Составьте очень четкий список того, что можно и нельзя публиковать из вашего курса. Напишите правила – на что нужно спросить ваше разрешение, а на что – нет!

Включите символ авторского права (©) в свой контент. Хотя он не предлагает дополнительной защиты, это заставит дважды подумать о последствиях плагиата.

9. Сделайте свой курс действительно ценным только для одного человека. Иногда без разрешения делятся доступом к нему, данными для входа. Со временем это может привести к потере дохода создателя курса. Однако, если сделать курсы интерактивными, создать закрытые группы в Facebook, чаты в мессенджерах для обсуждения, элементы индивидуального и личного обучения, вебинары в реальном времени и выдачу сертификатов, тогда обучение станет ценным только для "легальных" студентов.

10. Если крадешь знания – сам становишься вором! Легко перейти в оборонительный режим, чтобы защитить и запереть свои интеллектуальные активы. Но небольшая горстка недобросовестных пользователей не должна помешать миллионам ваших потенциальных клиентов.

Мы можем стать настолько одержимы защитой, что забудем о тех, кому пытаемся помочь, создавая курсы, в конечном итоге, "крадя" их возможность учиться. Что хуже?

Помните, никто никогда не может стать вами!

Самое замечательное в том, чтобы быть людьми, – это то, что мы все такие разные. Люди могут копировать наши слова, наши письма, наши идеи и наши услуги, но они никогда не смогут БЫТЬ нами.

Покупают не вещи, покупают людей: их личность, харизму и опыт. Потому что людям нравятся люди. То, как мы говорим, как мы выглядим, тон нашего голоса, как мы держим наши тела, кого напоминаем, что мы заставляем их чувствовать в нашем невербальном общении – это все, чего у нас никогда не отнять, как бы кто-то ни старался.

Вы это – самая главная торговая марка. Хотя лучше держать глаза открытыми, не позволяйте страху перед копированием курса стать препятствием для изменения жизни людей и собственной.

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