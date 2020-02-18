Обострение боев на Донбассе: появились первые данные о жертвах среди бойцов ВСУ

В ходе ожесточенных боев на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены.

В комментарии OBOZREVATEL в пресс-центре ОТУ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе н.п. Ореховое.

Война на Донбассе "Бигмир"

"В зоне ответственности ОТУ "Север" противник прошел к активным наступательным действиям. Под огневым прикрытием артиллерии 122-мм калибра и 152-мм орудий, они осуществил прорыв через линию разграничения в районе н.п. Ореховое", – сообщил спикер прессцентра Виталий Кириллов.

По его словам, по состоянию на 9:30 бои продолжаются. К сожалению, среди бойцов ВСУ есть потери.

"К сожалению среди наших военнослужащих есть один погибший, еще 4 ранены. Двое из них эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение. Еще двое получают помощь на месте, предпринимаются меры для их эвакуации", – сказал он.

Сейчас бойцы ВСУ отвечают на огонь противника из всего имеющегося пехотного и артиллерийского вооружения на этом направлении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ранце 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который по состоянию на утро 18 февраля продолжаются у Золотого, ВСУ понесли тяжелые потери.

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