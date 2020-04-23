Главная Новости
23 апреля • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Обоняние вернулось на 12-й день: украинский врач рассказал, как боролся с COVID-19 и заразил всю семью

1.6т
Читать материал на украинском

В Херсонской области медик Владимир Шленский заболел коронавирусом COVID-19, заразив жену и 11-месячную дочь.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Медик подробно рассказал о первых симптомах, и как протекала болезнь, передает "Типичный Херсон".

По словам Шленского, он возможно заразился 2 или 3 апреля. Первыми симптомами у него было першение и незначительное покраснение горла, сухость в носу. После у него проявилась сильная слабость, сонливость и незначительный кашель. Но потом температура поднялась до 37,1 градусов, появилась боль в глазах и сильная жажда. Также усилилась сухость во рту и носу.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Шленский добавил, что среди симптомов были и такие, как боль в мышцах, потеря обоняния, стоматит и жидкий стул.

Медик сказал, что после обнаружения вируса он пил много жидкости и все время находился на самоизоляции. 21 апреля ему сделали ПЦР-тест и результат был отрицательный.

"На 14-й день температура до 37 градусов и сухой кашель. Обоняние начало возвращаться с 12 дня, стоматит исчез на 11 день, стул нормализовался на 11 день. На 15-18 день кашель исчез", – поделился Шленский.

Он также отметил, что у больной жены были схожие симптомы. У дочери только два дня наблюдалась высока температура, до 38 градусов. Но состоянием на 21 апреля ребенок все еще являлась носителем вируса.

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Типичный Херсон

Тест на COVID-19

Тест на COVID-19

Типичный Херсон

Как сообщал OBOZREVATEL, у зараженных COVID-19 пациентов могут быть разные симптомы, но у всех болезнь начинается как респираторное заболевание.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Херсон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

  • В США впервые подтвердили заражение домашних кошек коронавирусом.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги