Обоняние вернулось на 12-й день: украинский врач рассказал, как боролся с COVID-19 и заразил всю семью

В Херсонской области медик Владимир Шленский заболел коронавирусом COVID-19, заразив жену и 11-месячную дочь.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Медик подробно рассказал о первых симптомах, и как протекала болезнь, передает "Типичный Херсон".

По словам Шленского, он возможно заразился 2 или 3 апреля. Первыми симптомами у него было першение и незначительное покраснение горла, сухость в носу. После у него проявилась сильная слабость, сонливость и незначительный кашель. Но потом температура поднялась до 37,1 градусов, появилась боль в глазах и сильная жажда. Также усилилась сухость во рту и носу.

COVID-19 в Украине

Шленский добавил, что среди симптомов были и такие, как боль в мышцах, потеря обоняния, стоматит и жидкий стул.

Медик сказал, что после обнаружения вируса он пил много жидкости и все время находился на самоизоляции. 21 апреля ему сделали ПЦР-тест и результат был отрицательный.

"На 14-й день температура до 37 градусов и сухой кашель. Обоняние начало возвращаться с 12 дня, стоматит исчез на 11 день, стул нормализовался на 11 день. На 15-18 день кашель исчез", – поделился Шленский.

Он также отметил, что у больной жены были схожие симптомы. У дочери только два дня наблюдалась высока температура, до 38 градусов. Но состоянием на 21 апреля ребенок все еще являлась носителем вируса.

Тест на COVID-19 Типичный Херсон

Тест на COVID-19 Типичный Херсон

Как сообщал OBOZREVATEL, у зараженных COVID-19 пациентов могут быть разные симптомы, но у всех болезнь начинается как респираторное заболевание.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!