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Обиделись за Московию? Россия набросилась на Украину после громких обвинений

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В Совете Федерации прокомментировали обвинение депутата Верховной рады Андрея Ильенко в том, что Россия украла у Украины название и историю.

Член Совфеда Ольга Тимофеева заявила о начале "агонии" у Киева, передает ее слова ФАН.

"Сейчас же в Киеве переживают синдром фантомных болей. Сегодня Украина — это несостоявшийся проект Австрийской империи. Проблема Украины в том, что она сама отказалась от своей истории. Она стала ее выдумывать, переписывать. Теперь ей ничего не остается, как продолжать подкреплять придуманные мифы, которые они уже создали, и пытаться обвинять в чем-либо Россию", - считает она.

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Она заявила, что в Украине к власти должны прийти новые люди, иначе страна "продолжит погружаться в пучину хаоса и дальнейшего переписывания исторических фактов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ильенко в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия не только присвоила себе ряд исторических событий, но даже украла свое название.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Объект
Украина
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Koval Oleg
Koval Oleg
странно, было общепринятое название - Малороссия, сразу понятно - тоже Россия, но малая ... так нет же - решили назваться Украина, то есть, по древнерусски, по новгородско-киевски - что то у края земли русской ...назвались и назвались - так опять недовольны ...
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Русский Солдат
Русский Солдат
Украинцы все таки дураки. Вон грузины назвали свою страну Джорджия и теперь американцы хоть и не могут найти ее на карте, но твердо знают, что это такой американский штат, там кто-то живет и им надо помогать. А будете звать себя Русью то Трамп не разобравшись еще на вас свой 6 флот нашлет. Назовитесь как нибудь по американски. Во, Луизианой - а че, красиво, как имя у проститутки, кем и является украина.
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