Обиделись за Московию? Россия набросилась на Украину после громких обвинений

В Совете Федерации прокомментировали обвинение депутата Верховной рады Андрея Ильенко в том, что Россия украла у Украины название и историю.

Член Совфеда Ольга Тимофеева заявила о начале "агонии" у Киева, передает ее слова ФАН.

"Сейчас же в Киеве переживают синдром фантомных болей. Сегодня Украина — это несостоявшийся проект Австрийской империи. Проблема Украины в том, что она сама отказалась от своей истории. Она стала ее выдумывать, переписывать. Теперь ей ничего не остается, как продолжать подкреплять придуманные мифы, которые они уже создали, и пытаться обвинять в чем-либо Россию", - считает она.

Она заявила, что в Украине к власти должны прийти новые люди, иначе страна "продолжит погружаться в пучину хаоса и дальнейшего переписывания исторических фактов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ильенко в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия не только присвоила себе ряд исторических событий, но даже украла свое название.