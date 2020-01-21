"Обогреваемся паром со рта!" Пассажиры пожаловались на адские условия в поезде "Укрзалізниці"

Пассажиры "Укрзалізниці" пожаловались на адские условия в поезде №116, который идет из Бердянска в Киев.

Гневный пост появился в местной группе "Brd24" в Facebook. Пользователь Алина Союнова рассказала, что в одном из купейных вагонов очень холодно, а окна в нем заклеены скотчем.

"Ребят, кто будет ехать 116 поездом Бердянск-Киев. Никогда не берите билеты в 10 купейный вагон. Температура равносильна уличной, обогреваемся паром со рта. Окна заклеены скотчем. В общем сервис на уровне!" – написала девушка, добавив соответствующее фото.

Поезд Бердянск-Киев Facebook Brd24 \ Алина Союнова

В комментариях пользователи посоветовали отметить в публикации начальника "Укрзалізниці".

"А то у него зарплата с 6 нулями, а сервиса 0", – пишут пользователи.

Пассажиры пожаловались на адские условия в поезде "Укрзалізниці" сообщением Бердянск-Киев

Кроме того, другие пассажиры начали вспоминать свои неприятные поездки поездами "Укрзалізниці".

"Ехали во Львов,все нормально, но в обратную сторону это треш. У нас ещё вагон был более-менее, но у знакомой просто треш. Окна грязные,щели большие, но повезло, что не холодно. Постельное бельё просто..., в пятнах, в некоторых местах порвано, типа стирали, но я руками лучше стираю,чем они в машинке. "Укрзалізниця", одним словом!" – сказано в одном из комментариев.

"Мдаа... шёл 2020 год!", "Суки", "Страшный сон пассажира. Да, окошки там, увы, староватые",

"Если в купе такой ужас, что ждёт нас в этом дешевом плацкарте? Дорога с ветерком? Сугробы на подушке?" – возмутились пользователи.

Facebook Brd24

Facebook Brd24

Facebook Brd24

Facebook Brd24

Facebook Brd24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, в каком ужасном состоянии находится межгородская электричка Киев - Клавдиево.

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