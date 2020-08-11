Обнаружены новые опасные последствия от коронавируса: он поражает мозг

Нейробиологи из США считают, что коронавирус может иметь гораздо больше негативных последствий для организма, чем ученые предполагали ранее.

В статье доцента психологии Мичиганского университета Натали С. Тронсон говорится, что COVID-19 может привести к нарушению когнитивных функций человека и потери памяти.

Такие эффекты могут быть вызваны влиянием вируса на ткани мозга. К выводу ученые пришли, проанализировав данные о симптомах и эффектах для здоровья пациентов, которые переболели коронавирусом.

По словам Тронсон, болезнь может быть очень опасной для работы мозга человека.

Кроме очевидных неврологических симптомов, вроде потери обоняния и бредового расстройства, которые появляются во время заражения, ученые выделяют и долгосрочные последствия COVID-19 в виде синдрома хронической усталости, а также синдрома Гийена-Барре – редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

Исследователи считают, что неврологические изменения после COVID-19 могут быть вызваны непосредственным влиянием вируса на ткани мозга, а также заражение эпителиальных клеток и сердечно-сосудистой системы.

Тронсон считает, что коронавирус может нарушать работу нейроимунных клеток, которые обеспечивают мозг энергией и отвечают за обработку сигналов о воспалениях в организме. Это, в свою очередь, приводит к серьезным заболеваниям мозга.

Как писал OBOZREVATEL ранее, исследователи из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании утверждают, что жидкость для полоскания рта с йодом может уничтожить коронавирус и предотвратить COVID-19 или уменьшить его симптомы, если кто-то уже заболел.