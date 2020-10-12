Обнародован указ о переходе вузов на дистанционное обучение: кому не нужно покидать общежитие. Фото

В сети опубликовали указ о переходе учебных заведений в Украине на дистанционную форму обучения с 15 октября.

Копию документа с подписью исполняющего обязанности министра науки и образования Сергея Шкарлета опубликовало издание "Страна". В нем МОН рекомендует перейти на дистанционку учреждениям высшего, профессионального предвысшего, профессионально-технического образования с 15 октября по 15 ноября (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Кроме того, в указе перечислены группы студентов, которым не нужно выезжать из общежитий с 15 октября. Это сироты, студенты из временно оккупированных территорий Украины, практиканты, жители "красных" зон, а также иностранцы. К списку этих лиц также относятся те, кто совмещает учебу с работой.

Чтобы остаться в общежитии, им нужно написать заявление руководству своих факультетов.

Тех, кому придется выехать из общежитий, освободили от оплаты за проживание. Оплату, которая была внесена как аванс, должны вернуть или засчитать как оплату за следующие месяцы проживания.

Отметим, официально эти решения будут одобрены на заседании Кабинета министров во вторник, 13 октября.

Напомним, что МОН рекомендовало школам провести осенние каникулы с 15 до 30 октября. Во все заведения общего среднего образования будет отправлено рекомендательное письмо по установлению каникул независимо от того, в какой карантинной зоне находится школа.

Но учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 12 октября рекомендовала школам начать каникулы с 15 октября, а вузам – перейти на дистанционную форму обучения.

Зоны карантина в Украине.

Указ МОН Страна

Указ МОН Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, в школах Киева решили перенести осенние каникулы из-за выборов 25 октября. Ученики будут отдыхать с 21 по 28 октября.