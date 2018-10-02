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Евгений Платон
Евгений Платон
БизнесменВсе статьи автора

Обмена не будет

Вчера, 1 октября, российская "Новая газета" опубликовала материал о том, что Россия и США якобы ведут переговоры об обмене Олега Сенцова на граждан России, осужденных в Америке: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Ниже комментарий Госдепартамента США:

"Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству права.

Олег Сенцов был арестован в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма."

Олег Сенцов в августе 2015 года был вывезен из Крыма, его по ложному обвинению судил окружной Северо-Кавказский военный суд в Ростове-на-Дону и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

Вместе с ним был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы. Российское кривосудие считает их гражданами России, хотя они не признали аннексию Крыма и отказались получать российский паспорт.

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На "суде" Сенцов заявил, что его преследуют за его позицию по Крыму. Во время российской аннексии Крыма режиссер поддерживал акции за территориальную целостность Украины и привозил продукты украинским военным в воинских частях, заблокированных оккупационными российскими войсками.

Олег Сенцов 141 день держит голодовку в исправительной колонии "Белый медведь" города Лабытнанги, Россия.

Попытка "вброса" через прессу о якобы возможном обмене путинского заложника Олега Сенцова на осужденных в США преступников закончилась фиаско.

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Автор
Евгений ПлатонЕвгений Платон
Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Евгения Платона
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Ну пусть дальше голодает. Если конечно не передумает
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