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3 марта • обновлено в 14:48
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Обмен всех на всех: Россия может скрывать ценных украинцев

4.3т

Я бы скромно предложила Владимиру Зеленскому перестать играться в обмен "всех на всех". Особенно, как вот говорят эксперты - если Россия вставляет поправочку: всех обозначенных (то ли идентифицированных). Это когда у нас заключенный регистрируется по всем спискам и базам официально - а Россия наиболее ценных скрывает от Украины. Типа, "у нас таких нет". Либо же они содержатся в застенках "ордло" и выдавать их сейчас не хотят.

Пусть бы вспомнил свое заявление, что он пришел на один срок (и тогда зачем этот популизм, будто ему важен собственный рейтинг для следующих выборов?). Дают народу зрелища исключительно слабые Лидеры, ибо должен же быть и какой-то внутренний стержень, когда решения должны приниматься вне зависимости от того, что хочет от тебя зритель (пардон, избиратель).

Логично было бы обозначить, что Украина меняет у России только своих военнослужащих, волонтеров, журналистов, похищенных с территории Украины, взятых в плен на поле боя и т.п. Получать обратно из России поехавших туда туристов или гастарбайтеров - это что? Это ли не верх глупости?

Я все понимаю, "наши граждане", "обязанность государства" и все такое. Но если за 6 лет войны уже столько раз было объявлено, что "уважаемые граждане, воздержитесь..." Не воздержались? В это военное время отдавать преступника взамен на долбо*ба, погнавшего на Россию по собственной воле - ну-ну... И к чему мы придем?

И потом, эта забавная игра может идти бесконечно. Только вот практического смысла для самой Украины уже не будет, а сам президент, похоже, больше не знает, чем заняться.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Темы
Обмен пленными Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
обмен Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
у Олены критические дни ? как то сумбурно, с болью но отвагой пытается донести правду.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Проституток, что ли?
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Снова плоскогрудая ж*довочка Кyрвенка затрясла своими обвисшими сосками)))
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