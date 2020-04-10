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10 апреля • обновлено в 11:05
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Обмен с "Л/ДНР" пройдет до Пасхи: дальнейшие переговоры Россия остановила

1.1т
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все, чтобы обмен пленными с "Л/ДНР" прошел до Пасхи, однако появились данные, что по остальным удерживаемым лицам Россия приостановила переговоры.

Так, глава МИД поделился деталями в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 10 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На заседании ТКГ в режиме видеооконференции удалось договориться об обмене пленными до Пасхи. Не будем вдаваться в детали предварительных договоренностей, вы сами знаете, как эмоционально этот вопрос воспринимается. Чтобы ничего не сорвалось, воздержусь от комментариев", – заявил он.

"Подчеркну только, что возвращение наших соотечественников принципиально важно и мы будем делать все, чтобы вернуть их к родным", – добавил Кулеба.

Обмен с "Л/ДНР" пройдет до Пасхи: дальнейшие переговоры Россия остановила

Обмен с "Л/ДНР" пройдет до Пасхи: дальнейшие переговоры Россия остановила

При этом российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия якобы решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными, сообщает 24 канал.

"Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных украинцы, крымские татары ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой", – рассказал адвокат.

Россия остановила переговоры по обмену пленными – Полозов

Россия остановила переговоры по обмену пленными – Полозов

Факты

Он также подтвердил, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают террористы. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

"Как по мне, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", – добавил Полозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что Украина договорилась о взаимном обмене лиц, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса, до Пасхи.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Персоны
Николай Полозов Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Обмен с ЛДHP, а переговоры с Россией? Хрюканы, у вас шизофрения
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