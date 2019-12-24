Обмен пленными: стало известно, сколько человек вернется в Украину

В рамках новогоднего обмена, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске, Украине будут возвращены с ОРДЛО до 30 пленных.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Кого именно в ходе обмена передадут украинской стороне, неизвестно.

Ранее появилась информация о том, что Украина якобы планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.

Обмен пленными Голос

Как сообщал OBOZREVATEL, во время видеоконференци Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!