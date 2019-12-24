Главная Новости
24 декабря • обновлено в 11:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Обмен пленными: стало известно, сколько человек вернется в Украину

1.7т
Читать материал на украинском

В рамках новогоднего обмена, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске, Украине будут возвращены с ОРДЛО до 30 пленных.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из собственных источников. Кого именно в ходе обмена передадут украинской стороне, неизвестно.

Новости
На обмен могут отдать "беркутовцев": семьи героев Небесной сотни выступили с призывом к Зеленскому

Ранее появилась информация о том, что Украина якобы планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.

Обмен пленными

Обмен пленными

Голос

Как сообщал OBOZREVATEL, во время видеоконференци Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
опять украинцев на украинцев меняют)) а когда на одной стороне украинцы и на другой стороне тоже украинцы меж собой конфликтуют, то это какой конфликт?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги