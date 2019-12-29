Обмен пленными с "Л/ДНР": все подробности онлайн

В воскресенье, 29 декабря, запланировано проведение большого обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", участниками которого станут фигуранты громких расследований.

Всего ожидается освобождение почти 200 человек. Стороны Минских переговоров сошлись на передаче "всех установленных на всех установленных". По данным "обмбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, обмен пройде по формуле "87 на 55".

Предполагаемое место проведения – КПВВ "Майорск" под Горловкой.

OBOZREVATEL следит за происходящим онлайн.

Обмен пленными с "Л/ДНР"

08:48 – Появились данные о ситуации под Лукьяновским СИЗО, где содержали "беркутовцев". Часть активистов осталась под стенами изолятора: они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов.

08:47 – Всплыли скандальные факты о судьях, которые отпустили бывших бойцов "Беркута" для обмена.

08:26 – В штабе ООС заявили, что аккредитация представителей прессы на обмен пленными на КПВВ "Майорск" не будет проводиться.

07:37 – В "ЛНР" анонсировали начало обмена. "Представители республики" заявили о том, что участники обмена с их стороны уже выехали на КПВВ "Майорск".

Когда и где

В "ДНР" заявили, что обмен состоится 29 декабря, "если не произойдет что-нибудь непредвиденное". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил дату.

Место передачи лиц удалось узнать российским СМИ. По их данным, обмен пройдет на КПВВ "Майорск" под Горловкой.

Что было накануне

Украину всколыхнули несколько громких судебных процессов. Фигурантам расследований, чьи имена появились в списках на обмен, изменили меры пресечения и отпустили из СИЗО.

В пятницу, 27 декабря, в зале суда были освобождены 11 обвиняемых в терактах в Одессе.

В рамках подготовки к обмену выпустили из-под стражи пособника российских террористов Николая Бутрименко. 29 июля 2014 года он уведомил оккупантов о позициях украинских военнослужащих, которых потом расстреляли.

Суд Мариуполя отпустил из-под стражи под личные обязательства Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова. Они являются фигурантами расследования о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. В ходе нападения погибли шесть человек.

Была освобождена спортсменка Дарья Мастикашева, которую подозревали в государственной измене. По версии СБУ, женщина вербовала бывших участников АТО для терактов.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что обмен пленными станет признанием России в массовых убийствах на Майдане и исключит возможность найти исполнителей резонансного преступления.

Вечером 28 декабря под личное обязательство вышли бывшие бойцы "Беркута", которых подозревают в расстрелах Майдана. Общество взбунтовалось, разделившись на два лагеря.

Появилось письмо генерального прокурора Руслана Рябошапки с требованием отпустить фигурантов из-под стражи. Также всплыла часть списка на обмен.

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Кого обменяют

В списки на обмен попали трое обвиняемых в деле о теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Это Владимир Дворников и два его подельника Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков.

Обменяют террористов из Харькова

Также на обмен отправится и фермер Николай Бутрименко, из-за которого погибло 10 украинских военных, еще пять попали в плен.

Фермер Бутрименко привел боевиков, которые расстреляли десять украинских военнослужащих

Суд также освободил и Дарью Мастикашеву, украинскую спортсменку, бывшую чемпионку по тхэквандо из Каменского. Ее обвиняют в государственной измене.

Мастикашеву готовят на обмен Facebook Владимира Рыбина

Из СИЗО вывезли 85-летнего харьковчанина Мехти Логунова, которого подозревают в государственной измене.

Мехти Логунов

В обмене будет участвовать и Максим Мисяка, которого обвиняют в убийстве трех человек. 1 августа 2013 года он убил харьковского предпринимателя Ярослава Бисагу, а 9 марта 2014 года расстрелял в кафе предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова.

К обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву. Организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника также освободили.

Обменяют террористов из Одессы

Обменяют и Константина Калашникова, получившего 13 лет за диверсию на железной дороге возле Ильичевска.

Также на обмен идет и фигурант дела 2 мая Сергей Долженков (Капитан какао), который вышел под залог из СИЗО. Его обвиняют в организации беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе.

В списках на обмен и Денис Шатунов, получивший 10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить. Шатунов – член антимайдановской группы Куликового поля в Одессе.

В списки внесли бразильского наемника Рафаэля Лусварги.

Рафаэль Лусварги Украина.ру

Террористам выдадут также россиянина Руслана Гаджиева, который был танкистом батальона террористов "ЛНР" "Август".

Руслан Гаджиев Московский комсомолец

К обмену готовят Олега Доронина – еще одного россиянина, которого задержали и осудили на подконтрольной Украине территории.

Российские оккупанты также заявили, что якобы внесли в свой список на обмен "деда-медовика" – жителя Донецкой области Николая Рубана, который в январе 2015-го принес на блокпост украинских военных 3-литровую банку меда со взрывчаткой.

Скриншот из видео

Также выдадут террористам всех фигурантов дела бывших "беркутовцев" по убийству 48 человек на Майдане: Олега Янишевского, Сергея Тамтуру, Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Александра Маринченко.

В Украину должны вернуться минимум 7 военнослужащих: Богдан Пантюшенко, Сергей Глондар, Александа Кориньков, Иван Деев и Сергей Иванчук, Александр Геймур и Борис Пундор, Роман Фурсов, Юрий Евтушок, Апсилий Жемелинский.

По данным журналиста Юрия Бутусова, в списках также Анастасия Мухина – 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!"

Ожидается также передача Андрея Ярового – консультанта инициативы по защите прав ВИЧ-инфицированных.

persha.kr.ua

Как прошел предыдущий обмен

Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

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