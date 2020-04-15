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15 апреля • обновлено в 18:17
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Обмен пленными с "Л/ДНР" состоится 16 апреля? В ТКГ дали ответ

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Обмен пленными между Украиной и и террористами "ДНР" и "ЛНР" состоится 16 апреля только в том случае, если российская сторона не выдвинет никаких дополнительных требований.

Представитель Украины в ТКГ Богдан Бондарь в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что обмен действительно планируется на 16 апреля. Однако, ни точное место, ни количество пленных, ни время пока назвать нельзя – информация будет ближе к утру.

"Если российская сторона до конца подтвердит и не возникнут новые вопросы, то планируем. Скорее всего, обмен состоится. Просто уже и дата и количество менялись. Всё пока "на колесах". Утром будем видеть и количество, и время, и все остальное", – заявил он.

Обмен пленными

Обмен пленными

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ заявили, что обмен состоится 16 апреля в 16:00, а пройдет он на территории КПП "Майорское".

Также в Офисе президента днем 15 апреля заявили, что очередной этап взаимного освобождения пленных в процессе подготовки: идут последние согласования по списку и по логистике.

Напомним, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина ожидает от России подтверждения об обмене пленными с "Л/ДНР", который должен состояться до 17 апреля.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
обмен военнопленные
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