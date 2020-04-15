Обмен пленными с "Л/ДНР": Резников озвучил новые подробности вызволения украинцев

Обмен пленными между Украиной и террористами "Л/ДНР" будет проводиться в двух разных пунктах.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут проводить обмен отдельно, поэтому пленных украинцев будут передавать в разных локациях.

"Осложняет процесс наличие коронавируса. И это приводит к тому, что обмен, вероятно, будет проводиться не в одном месте, а в двух. Поскольку даже между двумя временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей есть внутренняя "антивирусная граница", пересечение между ними невозможно", –рассказал Резников.

Алексей Резников фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, обмен пленными между Украиной и террористами "ДНР" и "ЛНР" состоится в четверг, 16 апреля.

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