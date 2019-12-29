Обмен пленными с "Л/ДНР": названы три главных манипуляции в Украине

Накануне большого обмена пленными между Украиной и террористическими "Л/ДНР", в обществе существуют, как минимум, 3 главных манипуляции.

Об этом написал в Facebook сооснователь образовательных курсов Prometheus Иван Примаченко.

Во-первых, в социальных сетях любят сравнивать этот обмен с обменом израильского военного Гилада Шалита, похищенного исламистами ХАМАС, на более чем 1000 палестинских заключенных, содержавшихся в тюрьмах Израиля. Однако есть несколько главных отличий.

Обмен пленными: названы три главных манипуляции focus.ua

Так, пишет Примаченко, Израиль отдавал на обмен осужденных преступников, у нас же "беркутовцы" так и не получили приговора суда. "Наконец, Израиль имел все возможности преследовать или даже ликвидировать террористов после освобождения. В Украине же, будем реалистами, эти возможности минимальны", – добавил он.

Во-вторых, дилемму обмена часто пытаются примитизировать до противопоставления "спасения наших живых вместо мести за мертвых".

"Но освобождение правоохранителей, которые расстреляли сотни граждан в центре столицы, даже без приговора – это мощный сигнал: любые преступления могут сойти с рук, если они выполняются по указанию Кремля", – предупредил Примаченко.

По его мнению, это подталкивает к новым, еще более страшным преступлениям, уже не говоря о том, что освобожденные могут лично вернуться убивать украинцев.

"Поэтому честно дилемма обмена звучит так: "Готовы ли мы спасти наших граждан из смертельной ловушки сегодня, понимая, что это может привести к еще большему количеству смертей завтра?" Простого ответа на этот вопрос быть не может", – отметил Примаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что обмен пленными станет признанием России в массовых убийствах на Майдане и исключит возможность найти исполнителей резонансного преступления.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram