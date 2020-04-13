Обмен пленными с "Л/ДНР": Денисова назвала сроки и условия

Обмен пленными по формуле "всех на всех" между Украиной и террористами "Л/ДНР" может состояться уже в предпасхальную неделю, с 13 по 19 апреля.

Об этом в комментарии телеканалу "Украина 24" заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, подчеркнув, что Киев пытается вернуть домой как тех украинцев, которые находятся в застенках боевиков на Донбассе, так и тех, кто незаконно заключен в России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне известно, что существуют договоренности, что будет еще один этап освобождения всех на всех. Процесс очень тяжелый, логистика переговоров сложная", – отметила Денисова.

"Люди, которые будут освобождены, я надеюсь, на следующей неделе (эти сроки омбудсмен озвучила 12 апреля. – Ред.), будут помещены на обсервацию", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина ждет от России подтверждения об обмене пленными с "Л/ДНР", который должен состояться до 17 апреля.

В то же время он отмечал, что свободной Украине вернут только некоторых людей, без применения формулы "всех на всех".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также говорил, что Украина делает все, чтобы обмен пленными с "Л/ДНР" прошел до Пасхи.

Однако появились данные, что по остальным удерживаемым лицам Россия приостановила переговоры.

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